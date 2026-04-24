Госдума за все время работы приняла свыше 12 тысяч законов
Каждый документ стал результатом компромиссов, споров и согласования позиций, заявил спикер Вячеслав Володин.
Депутаты Госдумы за 33 года работы приняли свыше 12 тысяч федеральных законов. Об этом в своей статье в «Российской газете» сообщил спикер Вячеслав Володин. Также были приняты Гражданский, Трудовой, Семейный, Налоговый, Уголовный, Земельный, Жилищный кодексы.
Каждый документ стал результатом компромиссов, споров и согласования позиций, заметил Володин. По его словам, в результате всегда побеждали здравый смысл и общая ответственность перед Россией и россиянами. В будущем, по словам спикера, вызовом станет создание правовой базы технологического будущего в области цифровизации, робототехники, ИИ, а также генной инженерии.
Ранее Володин связал популярный тренд в TikTok про учителей со спецслужбами Украины. Таким образом несовершеннолетних втягивают в опасные коммуникации и противоправные действия, полагает спикер.
