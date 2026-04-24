Поезд Казань-Арск перестанет ездить до конца сентября
Период курсирования продлен на пару дней.
Для пригородного поезда № 6434 Казань — Арск продлили период курсирования. Он будет ездить еще 25 и 26 апреля. Отправится со станции Казань в 13:48, а прибудет в Арск в 15:26. Об этом сообщили в РЖД.
Уже с 27 апреля поезд выводится из расписания. Он не будет ездить до 27 сентября 2026 года.
Ранее сообщалось, что Казань встретит «Поезд Победы» 29 апреля. Состав выедет из Нижнего Новгорода. В поезде - шесть платформ с образцами военной техники, два вагона-теплушки с полевой кухней и тематической композицией с предметами быта и интерьера военных лет.
