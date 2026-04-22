Родители должны быть включены в жизнь детей, уверены в МВД.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В последнее время в Татарстане наблюдается повышенный интерес среди подростков к неонацистской идеологии. Об этом рассказал замначальника Центра по противодействию экстремизму министерства внутренних дел по Татарстану Роман Мухаметзянов.

В связи с этим несовершеннолетние вовлекаются в деятельность экстремистских организаций. Так, в прошлом году группа подростков напала на человека одной из африканских стран. Также все чаще подростки оставляют комментарии с неонацистской идеологией - этим занимаются даже дети 11-12 лет. Более того, маленькие татарстанцы публикуют нацистскую символику и другие похожие атрибуты, в том числе выдвигают идеи превосходства одной нации над другой.

- Еще раз хочу сказать: карательными мерами не решить проблему. Ответственность нельзя скинуть лишь на школы и педагогов, родители должны быть включены в жизнь ребенка, - уверен Мухаметзянов.

Например, родители должны смотреть, какие вещи подростки покупают на маркетплейсах (при задержании у них находят тактические перчатки и балаклавы), чем они увлекаются. Также обратить внимание стоит на перемены во внешнем виде, смену круга общения.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.