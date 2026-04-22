Общество
22 апреля 13:30
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Судей Татарстана отправят в санатории почти на 7,5 млн рублей

Управление судебного департамента в республике ищет поставщика путёвок для федеральных и мировых судей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане объявили закупку на санаторно-курортное лечение судей. Заказчик — управление судебного департамента в республике. Начальная цена контракта — 7,497 миллиона рублей.

Путёвки и лечение предназначены для федеральных судей районных и городских судов, а также для мировых судей республики. Деньги выделены из федерального бюджета.

Заявки на участие принимаются до 29 апреля 2026 года. Сам контракт заключат с даты подписания, а исполнять его будут до 31 декабря 2026 года. Оплата и приёмка услуг тоже входят в этот срок.

Ранее мы писали, что в бюджете Казани заложили курс на социальные обязательства и инфраструктуру. Прошлый год завершился для бюджета города дефицитом более чем в два миллиарда рублей. В этом году, несмотря на рост доходов, дефицит может увеличиться до 4,5 миллиарда рублей.

