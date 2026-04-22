Управление судебного департамента в республике ищет поставщика путёвок для федеральных и мировых судей.

В Татарстане объявили закупку на санаторно-курортное лечение судей. Заказчик — управление судебного департамента в республике. Начальная цена контракта — 7,497 миллиона рублей.

Путёвки и лечение предназначены для федеральных судей районных и городских судов, а также для мировых судей республики. Деньги выделены из федерального бюджета.

Заявки на участие принимаются до 29 апреля 2026 года. Сам контракт заключат с даты подписания, а исполнять его будут до 31 декабря 2026 года. Оплата и приёмка услуг тоже входят в этот срок.

Ранее мы писали, что в бюджете Казани заложили курс на социальные обязательства и инфраструктуру.

