Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Минздрав Татарстана закупит лекарство «Спиронолактон» на 1,8 миллиона рублей. Об этом говорится в тендере на портале госзакупок.

Лекарство предназначено для больных, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания. Тендер появился после жалоб татарстанцев, которые были недовольны отсутствием в аптеках положенных им бесплатных лекарств. Проблемы возникали с препаратами для сердечников и диабетиков.

Необходимо будет поставить «Спиронолактон» в капсулах или таблетках. Заявки принимаются до 4 мая, после будет выбран победитель.

Ранее сообщалось, что Татарстан направит на препараты для лечения рака 252,4 миллиона рублей. Поставки запланированы до конца 2026 года.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.