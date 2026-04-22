После жалоб татарстанцев Минздрав закупит «Спиронолактон» на 1,8 млн рублей
Заявки принимаются до 4 мая.
Минздрав Татарстана закупит лекарство «Спиронолактон» на 1,8 миллиона рублей. Об этом говорится в тендере на портале госзакупок.
Лекарство предназначено для больных, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания. Тендер появился после жалоб татарстанцев, которые были недовольны отсутствием в аптеках положенных им бесплатных лекарств. Проблемы возникали с препаратами для сердечников и диабетиков.
Необходимо будет поставить «Спиронолактон» в капсулах или таблетках. Заявки принимаются до 4 мая, после будет выбран победитель.
Ранее сообщалось, что Татарстан направит на препараты для лечения рака 252,4 миллиона рублей. Поставки запланированы до конца 2026 года.
