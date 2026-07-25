Предстоит также убрать озимой рапс на площади 32 тысячи гектаров.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

На совещании в Доме правительства Татарстана обсудили ход уборочных работ в республике. Аграрии 35 районов уже начали обмолот озимой пшеницы, в шести районах - озимого рапса, доложил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

На сегодня обмолочено более 20 тысяч гектаров зерновых и 3 тысячи гектаров масличных культур. Средняя урожайность первых составляет 44 центнера с гектара, вторых – 20 центнеров с гектара.

В этом году озимой рапс предстоит убрать на площади 32 тысячи гектаров - в 2 раза больше, чем в 2025 году. Глава ведомства отметил перспективность новой культуры, урожайность которой в полтора-два раза превышает урожайность яровых, пишет пресс-служба раиса Татарстана.

Аграрии республики также ведут заготовку сена и сенажа, уборку укоса многолетних трав.

Ранее мы писали, что топливный кризис ударил по малым сельхозпредприятиям. Уборка урожая в российских регионах, включая Татарстан, стартовала в этом сезоне на 1-2 недели позже, чем в прошлом году. Эксперты считают, что основной причиной послужила прохладная погода, но дефицит дизтоплива также повлиял на сдвиг.

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