Экономика
25 июля 17:40
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«Вечерняя Казань»

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К обмолоту озимой пшеницы приступили в большей части районов Татарстана

Предстоит также убрать озимой рапс на площади 32 тысячи гектаров.

К обмолоту озимой пшеницы приступили в большей части районов Татарстана

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

На совещании в Доме правительства Татарстана обсудили ход уборочных работ в республике. Аграрии 35 районов уже начали обмолот озимой пшеницы, в шести районах -  озимого рапса, доложил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.  

На сегодня обмолочено более 20 тысяч гектаров зерновых и 3 тысячи гектаров  масличных культур. Средняя урожайность первых составляет 44 центнера с гектара, вторых – 20 центнеров с гектара.  

В этом году озимой рапс предстоит убрать на площади 32 тысячи гектаров - в 2 раза больше, чем в 2025 году. Глава ведомства отметил перспективность новой культуры,  урожайность которой в полтора-два раза превышает урожайность яровых, пишет пресс-служба раиса Татарстана.  

Аграрии республики также ведут заготовку сена и сенажа,  уборку укоса многолетних трав.

Ранее мы писали, что топливный кризис ударил по малым сельхозпредприятиям. Уборка урожая в российских регионах, включая Татарстан, стартовала в этом сезоне на 1-2 недели позже, чем в прошлом году. Эксперты считают, что основной причиной послужила прохладная погода, но дефицит дизтоплива также повлиял на сдвиг.

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