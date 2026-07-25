К обмолоту озимой пшеницы приступили в большей части районов Татарстана
Предстоит также убрать озимой рапс на площади 32 тысячи гектаров.
На совещании в Доме правительства Татарстана обсудили ход уборочных работ в республике. Аграрии 35 районов уже начали обмолот озимой пшеницы, в шести районах - озимого рапса, доложил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.
На сегодня обмолочено более 20 тысяч гектаров зерновых и 3 тысячи гектаров масличных культур. Средняя урожайность первых составляет 44 центнера с гектара, вторых – 20 центнеров с гектара.
В этом году озимой рапс предстоит убрать на площади 32 тысячи гектаров - в 2 раза больше, чем в 2025 году. Глава ведомства отметил перспективность новой культуры, урожайность которой в полтора-два раза превышает урожайность яровых, пишет пресс-служба раиса Татарстана.
Аграрии республики также ведут заготовку сена и сенажа, уборку укоса многолетних трав.
Ранее мы писали, что топливный кризис ударил по малым сельхозпредприятиям. Уборка урожая в российских регионах, включая Татарстан, стартовала в этом сезоне на 1-2 недели позже, чем в прошлом году. Эксперты считают, что основной причиной послужила прохладная погода, но дефицит дизтоплива также повлиял на сдвиг.
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