Уборка урожая в российских регионах, включая Татарстан, стартовала в этом сезоне на 1-2 недели позже, чем в прошлом году. Эксперты считают, что основной причиной послужила прохладная погода, но дефицит дизтоплива также повлиял на сдвиг.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Традиционно новый урожай начинают убирать в полях в середине июня. В первую очередь фермеры обрабатывают поля рапса, озимый ячмень и пшеницу. Далее поспевают зерновые и зернобобовые культуры. На 1 июля в России их было обмолочено 1,3-1,5 миллиона гектаров, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на партнера по развитию бизнеса Neo Альбину Корягину. По ее словам, показатель нынешнего года в три раза меньше прошлогоднего, когда на ту же дату было убрано 4,2-4,6 миллиона гектаров, или 9% от всех посевов.

В Татарстане уборочные работы тоже начались с опозданием: к сбору урожая озимого рапса, пшеницы и раннего картофеля в муниципальных районах республики приступили 21 июля, в то время как в 2025 году озимые культуры начали убирать почти на неделю раньше. Уборку зерновых тогда планировали завершить уже в августе. В 2026 году, по данным Минсельхозпрода Татарстана, уборочные площади зерновых и зернобобовых культур составляют 1,2 миллиона гектаров. Из них 730 тысяч гектаров — зерновые и зернобобовые культуры, 53 тысячи гектаров — сахарная свекла, 669 тысяч гектаров масличных культур, и 6,8 тысячи гектаров — картофель и овощи.

Проблемы с дизтопливом осложняют аграриям жизнь — Минсельхоз предлагает переходить на метан

Несмотря на то, что вину за отложенный старт работ эксперты возлагают на холодную весну и непогоду, свою роль в этом процессе сыграл и топливный кризис, разразившийся по всей России летом 2026 года. Фермеры жалуются, что задержки с поставками горючего достигают 5-10 дней вместо 1-3, а нехватка дизтоплива снижает темпы уборки. Дефицит топлива увеличил издержки аграриев: биржевые цены дизельного топлива за год выросли более чем на 30%. При этом фактически дефицита этого вида горючего в России нет, так как исторически в стране производят больше дизтоплива, чем потребляют. Сложности кроются все в той же логистике: большинство предприятий находятся на Урале, откуда горючее не так-то просто довезти в центральные регионы. Пока правительство раздумывает, нужно ли вводить полный запрет на экспорт дизеля, аграрии вынуждены закладывать расходы в стоимость продукции.

В пресс-службе Минсельхозпрода РТ нашему изданию сообщили, что крупные сельскохозяйственные организации не сталкивались с трудностями, связанными с топливом. С крестьянско-фермерскими хозяйствами на время проведения полевых работ «Татнефть-АЗС (Центр)» заключила договора на отпуск дизельного топлива в специализированную тару по пластиковым картам «Татнефть». «Таиф» на АЗС снял ограничения и отгружает топливо. Всего на уборочной кампании задействуют 3,4 тысячи зерноуборочных комбайнов и более 5 тысяч транспортных средств.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

По мнению аналитиков ведомства, в условиях волатильности цен на нефтяное топливо, перевод тракторов и грузовых автомобилей и зерносушилок на природный газ (метан) может стать выходом из трудной ситуации.

— Ключевым преимуществом газомоторного топлива является снижение себестоимости продукции. Расчеты показывают, что при вспашке одного гектара земли и стоимости метана на уровне 30 рублей за кубический метр, экономия на топливе составляет 50 рублей с каждого гектара. Это прямое финансовое преимущество, которое при масштабировании на большие площади позволяет значительно сократить расходы на топливо, — рассуждали в Минсельхозе.

Если использовать трактор на метане для обработки 12 гектаров земли, то за сутки можно сэкономить 600 рублей. При широком использовании газомоторной техники годовая экономия будет достигать нескольких миллионов рублей. Природный газ также можно использовать на зерносушилках при помощи кассетных заправщиков.

«Крупняки» подготовились, а вот небольшие фермерские хозяйства попали под удар

Представители крупных агрохолдингов подтвердили нашему изданию, что подготовились к уборочной кампании и заранее сформировали запасы топлива. В пресс-службе холдинга «Агросила» нам рассказали, что компания выстраивает закупки с учетом сезонных потребностей и рыночной конъюнктуры, чтобы минимизировать возможные риски для производственного процесса.

— Для нас особенно важны четкая организация работы, своевременное распределение ресурсов и слаженное взаимодействие всех служб, что позволяет проходить уборочную кампанию в штатном режиме. Основной акцент делаем на заблаговременной подготовке и координации всех этапов, чтобы минимизировать возможные риски в период уборки. Мы опираемся на предварительную подготовку техники, ресурсов, в том числе топлива, персонала и логистики, что помогает поддерживать стабильный темп уборочных работ, — рассказали в компании.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

В «Агросиле» считают, что для отрасли особенно важны меры поддержки, которые помогают сглаживать сезонную нагрузку, повышать предсказуемость затрат и поддерживать производственную стабильность. Одним из своевременных и действенных механизмов помощи стало льготное топливо, которое в Татарстане выделили нефтяные компании аграриям в рамках господдержки. В компании не ответили прямо на вопрос о планах на повышение цен, пояснив, что вопрос возможной корректировки рассматривается в рабочем порядке.

В компании «Мираторг» согласились, что на рынке сохраняется напряженная ситуация с обеспечением дизелем и бензином: в ряде регионов фиксируются перебои поставок, действуют ограничения на отпуск и биржевые продажи, что осложняет закупки. Цены существенно растут. Хотя сформированные запасы горючего в «Мираторге» считают достаточными, сезонные работы в виде заготовки кормов и уборки озимых увеличивают потребление дизеля.

— Закупки ведутся через биржу и по прямым контрактам. Компания взаимодействует с производителями топлива и профильными ведомствами, включая Минсельхоз России, для снижения рисков дефицита в период уборочной кампании, — заверили нас в компании.

Генеральный директор агрохолдинга «Красный Восток» Адель Хайруллин сообщил нашему изданию, что благодаря наличию льготного дизтоплива трудности с горючим не отразились на компании. Он пояснил, что аграрии не могут влиять на цену продукции, так как могут хранить ее на складах короткий срок и в основном только зерно.

— Минус данной ситуации в том, что малые и средние хозяйства будут закрываться, обратил внимание собеседник.

В наиболее уязвимом положении из-за топливного кризиса оказались малые и средние хозяйства, финансовые результаты которых более чувствительны к внешним шокам, обратила внимание младший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Екатерина Щекина. Ситуация повлияет как на сроки их уборочных кампаний, так и на уровень цен, количество и качество урожая, которое может ухудшиться в условиях более сжатых сроков по сбору.

— Однако возможность переложить возросшие издержки в цену продукции ограничена, поэтому рентабельность таких хозяйств может оказаться существенно ниже ожиданий, которая и прежде находилась под давлением из-за продолжительного периода высокой ключевой ставки Банка России, — подчеркнула собеседница.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Председатель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана Камияр Байтемиров заметил, что проблемы в агропромышленном комплексе тянутся с 2021 года, когда у сельхозпроизводителей возникли вопросы по ценообразованию на зерно и молоко, а административное давление на них повысилось. В случае с горючим работают объективные факторы, на которые фермеры не могут повлиять. Эксперт выразил беспокойство лишь тем, что льготные цены на дизтопливо станут лишь временной мерой.

— Мы гадаем, останется ли цена сегодняшнего дня или «думали как лучше — получилось как всегда», — опасается эксперт.

Компенсировать затраты за счет повышения цен не получится

Территориальный директор «Цифра брокер» в Казани Алена Ащеулова оценивает ситуацию в сельском хозяйстве как критическую: это не просто рост цен, а реальные перебои с физической поставкой топлива, которые несут значительный ущерб уборочной компании.

— Рост затрат на ГСМ компенсировать за счет повышения цен на продукцию в полном объеме не получится. Рынок этого не примет, поэтому маржинальность бизнеса существенно просядет. Государственные меры (запрет экспорта, региональные штабы) сдерживают коллапс, но системной финансовой компенсации, как, например, в ЕС, пока нет, что делает уязвимыми прежде всего средние и малые хозяйства, — рассуждала эксперт.

Долгосрочно кризис ускорит консолидацию отрасли, уверена Ащеулова. Она прогнозирует, что выживут только крупные игроки с собственной топливной инфраструктурой. Кроме того, нынешняя ситуация резко повышает экономическую целесообразность перехода на альтернативные источники энергии, хотя это и не быстрый процесс.

— Российские ученые разрабатывают биодизель на основе растительных отходов. В мире уже есть работающие решения, например, компания AGCO уже выпускает двигатели на этаноле и биометане, которые по мощности сравнимы с дизельными и позволяют хозяйству замыкать энергетический цикл на собственных отходах. Но в любом случае массовый переход займет 5–10 лет из-за дороговизны переоснащения парка техники, — поделилась мнением эксперт.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Депутат Госсовета Татарстана от фракции КПРФ Николай Атласов обратил внимание, что государство предлагает регионам, столкнувшимся с дефицитом дизеля, различные варианты решения, например, использовать топливо более низкого качества, то есть с высоким содержанием серы. Но у большинства российских аграриев уборочная техника не приспособлена под такое топливо, возможны поломки, а значит, остановка уборки.

— Дефицит топлива уже привел к задержке графика сбора урожая на 1–2 недели. Для аграриев это немалый срок, — подчеркнул политик.

Атласов напомнил, что уже сейчас в разных регионах прогнозируются потери урожая, несмотря на то, что в этом году он высокий. В Ростовской области прогнозируют потери до 15%, в других регионах заявляют о возможной потере до трети урожая. Это не создаст проблем со снабжением населения продовольствием, но в случае больших потерь урожая повлияет на цены, считает собеседник.

Источник: ИД «Вечерняя Казань»