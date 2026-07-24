Вопреки прогнозам регулятор снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, посчитав влияние топливного кризиса на рост цен временным. Пока эксперты считают, что показатель останется на том же уровне, глава ЦБ не исключает его повышения.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Вопреки ожиданиям, Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пункта - до 14,00% годовых. Несмотря на ускорение роста цен в июне-июле и резкий скачок инфляционных ожиданий населения до 14,7%, регулятор изменил сигнал из умеренно-мягкого в нейтральный. Свое решение руководство ЦБ объяснило следующими аргументами: рост цен и инфляционных ожиданий в летние месяцы во многом были связаны с разовыми факторами и влиянием волатильности позиций — топлива и плодоовощной продукции. В пользу решения о смягчении денежно-кредитной политики также сыграли замедление роста кредитования, а также снижение напряженности на рынке труда, что приводит к замедлению роста зарплат. Кроме того, во втором квартале 2026 года экономика росла умеренными темпами. За последний месяц существенно снизились ожидания бизнеса по будущему спросу и выпуску, что указывает на замедление роста потребления во втором полугодии.

Регулятор также повысил прогноз по инфляции на 2026 год с 4,5–5,5% до 6–7%. Решение связано с заметным ростом цен на топливо, что повлекло за собой удорожание широкого круга товаров и услуг. Решения о дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики регулятор будет принимать в зависимости от ситуации. В базовом сценарии в 2026 году средняя ставка в 2026 году прогнозируется на уровне 14,5–14,6%, а в 2027 году — 10,5–12,5%. Во втором квартале 2026 года инфляция составила около 5,9%, а базовая инфляция — около 4,2%. Банк России рассчитывает, что на фоне проводимой денежно-кредитной политики в 2027 году опустится на целевой уровень в 4%.

В своем пресс-релизе регулятор заметил, что инфляционные ожидания населения, бизнеса и участников финансового рынка выросли, и их сохранение на повышенном уровне может препятствовать устойчивому замедлению инфляции. Предприятия уже существенно снизили планы на выпуск продукции.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Напомним, что ранее на совещании по экономическим вопросам президент России Владимир Путин намекнул главе Банка России Эльвире Набиуллиной, что ждет снижения ключевой ставки. По его словам, состояние экономики устойчиво, наблюдается даже небольшой рост. В мае ВВП страны вырос на 0,3%, а по итогам первых пяти месяцев — на 0,2%. Однако во время пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ 24 июля, Набиуллина не исключила возможность повышения ключевой ставки, если инфляция сохранит свои темпы. Она подчеркнула, что обновленный прогноз регулятора учитывает, что для замедления инфляции достаточно текущей жесткости денежно-кредитных условий. Повышение же ставки возможно при длительных шоках на стороне предложения, существенно снижающих производственные возможности. Сейчас такой сценарий не является базовым.

Неожиданное решение

Доктор экономических наук, профессор КФУ Игорь Кох ожидал, что ЦБ оставит ключевую ставку неизменной, поэтому решение о ее снижении стало для него неожиданным. Но текущий всплеск инфляции рассматривается регулятором как временное, а не фундаментальное явление, которое не нуждается в противодействии ему на уровне денежно-кредитной политики. В связи с этим было решено не приостанавливать цикл снижения ключевой ставки, чтобы не затормозить экономический рост и не усложнить обслуживание государственного долга. Вместе с тем, дальнейшее снижение ключевой ставки может замедлиться или даже прекратиться, если инфляция и инфляционные ожидания не начнут снова снижаться.

Эксперт признал, что 14% — это все еще некомфортный уровень ключевой ставки как для бизнеса, так и для рядовых потребителей. Он значительно выше фактических темпов инфляции, хотя примерно соответствует уровню инфляционных ожиданий.

— Однако в условиях сохраняющихся высоких государственных расходов и продолжающегося роста кредитования значительного снижения ключевой ставки ожидать не приходится: наиболее оптимистичный прогноз — это примерно 12% к концу года, — поделился мнением Кох.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко считает, что дальнейшее снижение ставки может занять больше времени, чем рынок ожидал ранее. Регулятор фактически сделал еще более осторожной свою риторику и позицию по дальнейшим решениям, подчеркнув риски из-за топлива, бюджета и геополитики.

По мнению генерального директора инвестиционной компании «Свой Капитал» (входит в финтех-группу СВОЙ) Евгения Асламова, решение регулятора продиктовано ситуацией с топливом и ростом цен на него. Этот фактор не учитывался в изначальном прогнозе по инфляции на год и в денежно-кредитной политике, однако уже влияет на потребительские цены.

Позитивным фактором он считает то, что на июньское ускорение инфляции повлияли всего две волатильные товарные позиции – овощи и топливо.

— Регулятор пока не видит широкого распространения инфляционных эффектов на другие компоненты потребительской корзины, поэтому речь не идет о развороте текущего цикла снижения ключевой ставки, — пояснил эксперт.

Что будет с курсом валют, вкладами и кредитами?

Снижение ключевой ставки сужает «окно возможностей» для высоких ставок по вкладам. Старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин пояснил, что снижение ключевой ставки в первую очередь бьет по коротким депозитам и маркетинговым предложениям, так как они реагируют сразу практически зеркально. Длинные вклады, напротив, могут прибавить в доходности, что делает их сейчас более защищенным инструментом. С помощью срочного депозита можно зафиксировать высокую доходность на уровне 6-12 месяцев. Ставки в крупнейших банках сегодня составляют 13% и более.

Одновременно с сохранением ставок по депозитам на двузначных уровнях кредитные ставки серьезно отошли от своих максимумов.

— Например, стоимость рыночных ипотечных программ на конец июня составила в среднем 19,15% годовых (минус 1% с января), средние ставки потребкредитов сейчас составляют от 29,3% против 32% в начале года, а в сегменте автокредитования ставки с учетом субсидий производителей стартуют с 0,01%, — рассказал Охорзин.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Шаг в 25 базисных пунктов крайне приятный для рынков акций и ОФЗ, заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Для рубля есть и иные факторы курса. В базовом сценарии на конец года эксперт прогнозировал 13,75%, но ситуация постоянно меняется. Курсы иностранных валют к ставке ЦБ оказались на максимумах с апреля: курс доллара 24 июля составил 78,4 рубля, евро — 89,4 рубля, а биржевой юань — 11,5 рубля.

— Спрос на валюту летом выше предложения, и такое может сохраниться до конца сезона, а это значит, что позже доллар еще может подскочить до уровня 80 рублей, тогда евро будет выше 90 рублей, а юань — ближе к 12 рублям, — прогнозирует эксперт.

Зельцер также обратил внимание, что проценты по депозитам не снижаются уже больше месяца — среднегодовые в июле даже подросли до 12,83%. На фоне решения Центробанка коммерческие банки могут остановить процесс поднятия ставок, а вот снижение ставок по кредитам придется еще подождать: они станут доступнее лишь к концу года.

Вероятность, что ЦБ вновь повысит ключевую ставку, не исключена

Дальнейшее развитие ситуации в экономике, следуя высказываниям Набиуллиной, зависит от трех факторов. Первый связан с предложением товаров. В базовом сценарии регулятор учитывал, что компании восстановят свои производственные мощности до конца 2026 года. Вторым фактором влиянием Набиуллина назвала динамику спроса, которая, как ожидает бизнес, будет замедляться. С учетом временного сокращения мощностей ЦБ уже снизил прогноз по росту ВВП в 2026 году с 0,5-1,5% до 0,0–1,0%. И третий определяющий фактор — снижение напряженности на рынке топлива, которая, по оценкам регулятора, во многих регионах начала стабилизироваться.

С учетом стимулирующего характера бюджетной политики, а также на фоне прямых и вторичных эффектов от временного сокращения производственных возможностей в отдельных отраслях, снижение ключевой ставки должно происходить более плавно, заявила глава глава Банка России.

— Мы учли, что инфляционные ожидания населения значительно выросли в июле в ответ на события на топливном рынке, что может создавать вторичные эффекты для инфляции, — сказала Набиуллина.

Автор фото: Павел Хацаюк/ ИД «Вечерняя Казань»

Более мягкое, чем ожидалось многими аналитиками, решение по ключевой ставке руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая считает позитивным для фондового и долгового рынков, однако новый макропрогноз предполагает более пологую траекторию снижения ключевой ставки в текущем и в будущем году, чем в прежнем прогнозе, к чему рынок был подготовлен еще на июньском заседании.

Хотя Банк России не исключает, что могут потребоваться более жесткие меры в случае, если бюджетные проектировки будут содержать более высокий дефицит бюджета, чем заложен сейчас в базовый прогноз, решение о коррекции ключевой ставки говорит о продолжении нормализации денежно-кредитной политики.

Несмотря на позитивные сигналы, влияние топливного кризиса на уровень инфляции, неопределенность бюджетной политики и рост денежной массы в экономике выше целевого уровня не оставляют надежды на быстрое снижение ключевой ставки, считает Евгений Асламов. Собеседник обратил внимание, что в новом среднесрочном прогнозе ЦБ прогнозирует ключевую ставку в диапазоне 13,7-14%.

— Сейчас важны сроки разрешения топливного кризиса. В отсутствие других форс-мажоров ЦБ после урегулирования цен на топливо сможет вернуться к шагу снижения в 0,5-1%, — сказал эксперт.

ЦБ по-прежнему видит на среднесрочном горизонте преобладание проинфляционных рисков над дезинфляционными. К основным проинфляционным рискам регулятор отнес значительный масштаб вторичных эффектов от временного выбытия производственных мощностей в отдельных отраслях, которые могут возникнуть из-за более выраженного переноса издержек в цены и высоких инфляционных ожиданий (новый фактор риска), сохраняющиеся проинфляционные риски, связанные с длительным периодом роста зарплат темпами выше роста производительности труда, а также с ухудшением перспектив мировой экономики и ростом ценового давления в мире на фоне геополитической напряженности. Дезинфляционные риски связаны с более значительным замедлением внутреннего спроса.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Как пояснила глава ЦБ, июльский базовый сценарий предполагает постепенное снижение структурного первичного дефицита бюджета до нулевого уровня в 2029 году. Параметры бюджетной политики, включая траекторию возвращения к нулевому структурному сальдо, регулятор уточнит в октябрьском прогнозе после внесения правительством в Госдуму новых бюджетных проектировок на среднесрочный период.

— Если они будут предполагать более высокий структурный первичный дефицит бюджета, может потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика, чем в текущем базовом сценарии, — обратила внимание Беленькая.

Юрий Кравченко напомнил, что верхняя граница обновленного прогноза по средней ключевой ставке на 2026 год предполагает сохранение ставки на уровне 14,0% до конца года. Нижняя граница диапазона оставляет возможность продолжения снижения на 25 базисных пункта на каждом из трех оставшихся заседаний. В таком сценарии к концу года ключевая ставка опустится до 13,25% годовых. Эксперт уверен, что дальнейшие решения ЦБ будут во многом определяться тем, перерастет ли текущий шок предложения в более устойчивое инфляционное давление через рост издержек, инфляционных ожиданий и вторичные эффекты, а также тем, какими окажутся официальные параметры бюджета на трехлетний период, которые регулятор ждет в сентябре.