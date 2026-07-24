В форуме селекционеров в Казани примет участие глава Минсельхоза России Лут
Планируется обсудить вопросы государственной политики в области селекции и семеноводства.
В Казани с 19 по 20 августа пройдет Всероссийский форум селекционеров и семеноводов «Русское поле», сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана.
В ведомстве отметили, что на форум, который станет важной платформой для обсуждения актуальных вопросов и стратегических направлений в развитии селекции и семеноводства в России, приедут ведущие ученые, представители бизнеса и аграрного образования.
Ожидается, что пленарное заседание проведет министр сельского хозяйства России Оксана Лут. На нем планируется обсудить вопросы государственной политики в области селекции и семеноводства.
В планах мероприятия также тематические круглые столы, экспертные сессии, демонстрационные поля с сортами и гибридами отечественной селекции.
Ранее сообщалось, что топливный кризис ударил по малым сельхозпредприятиям. Уборка урожая в российских регионах, включая Татарстан, стартовала в этом сезоне на 1-2 недели позже, чем в прошлом году. Эксперты считают, что основной причиной послужила прохладная погода, но дефицит дизтоплива также повлиял на сдвиг.
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