Суд отправил бывшего старшего помощника прокурора Кировского района Казани Ильнура Мухаметзянова в колонию общего режима, признав виновным в получении 43 тысяч рублей.

Поставил семью в затруднительное положение, накликал огромные финансовые проблемы, подорвал свое здоровье, здоровье матери и дочери — такой итог получению 43 тысяч рублей в качестве «незаконного вознаграждения» подвел бывший старший помощник прокурора Кировского района Казани Ильнур Мухаметзянов.

Накануне Московский райсуд города признал его виновным в двух эпизодах получения взятки (часть 1 статьи 290 УК РФ) и одном эпизоде мошенничества (часть 3 статьи 159 УК РФ) — и отправил в колонию общего режима на год и восемь месяцев, назначив также трехгодичный запрет на работу на руководящих должностях. Кроме того, судья Дмитрий Игонин лишил Мухаметзянова прокурорского чина «младший советник юстиции». Решение об обжаловании сторонами еще не принято.

За что получал взятки?

Взяткодателями по делу Мухметзянова выступали фигуранты мелких наркодел, в которых экс-прокурор выступал гособвинителем. В прениях сторон он запрашивал для своих будущих клиентов условный срок, а перед оглашением решения подходил и предлагал за «благодарность» договориться о назначении штрафа. Обвиняемые соглашались — тем более, что в «услуги» Мухаметзянова входило и дальнейшее необжалование судебного решения.

Законно ли было необжалование? Суд решил, что да — из оглашенной резолютивной части приговора следует, что экс-прокурор не использовал свое служебное положение при получении взяток — его признали виновным по первой, а не третьей части статьи 290 УК РФ. Хотя обвинение настаивало на более строгой квалификации.

В суде защитник Мухаметзянова адвокат бюро «Валеев и партнеры» Сергей Николаев отмечал, что ни одно из решений по наркоделам, в которых его доверитель представлял государственное обвинение, не обжаловано. И кроме того, о вынесенных решениях Мухаметзянов сразу же рапортовал начальству — указаний обжаловать приговор не было.

Что же до мошенничества, то оно, как установил суд, совершено с использованием служебного положения. От некого Никишина, уже заплатившего 20 тысяч рублей за необжалование приговора, Мухаметзянов получил еще и три тысячи рублей на коньяк мировому судье, чтобы тот не назначал Никишину арест по административному делу.

Отметим, что еще один взяткодатель по делу Мухаметзянова с фамилией Назипов также заплатил бывшему прокурору 20 тысяч рублей за «необжалование» приговора.

— Он спросил меня, хочу ли я штраф вместо условного срока? На что я естественно согласился, а также задал ему вопрос: что за это я ему буду должен передать? Ильнур сказал про деньги, однако сумму, сказал, что сообщит после процесса. Мы поняли друг друга. Далее он ушел в зал судебного заседания, откуда спустя некоторое время вышел и, подойдя ко мне, сообщил, что все будет нормально и мне будет назначен штраф — остальное обсудим позже, после суда, — вспоминал подробности передачи взятки Назипов перед следователем.

Дальше между мужчинами состоялся разговор, в котором экс-прокурор намекнул на 20 тысяч рублей. Однако с их выплатой возникли проблемы, Мухаметзянов стал проявлять агрессию, требовать по телефону денег — и своего добился. Назипов пришел на встречу в назначенное время, но уже «заряженным» прослушкой ФСБ. В феврале 2025-го Мухаметзянова взяли с поличным, а уже в октябре мужчина услышал приговор.

Сначала Московский райсуд Казани приговорил бывшего сотрудника надзорного ведомства к исправительным работам, не лишая его классного чина «младший советник юстиции», однако позднее Верховный суд Татарстана отменил это решение по представлению прокуратуры и отправил дело на пересмотр, где Мухаметзянова приговорили уже к реальному сроку.

Почему решил брать взятки?

Из оглашенных в суде показаний взяткодателей следует, что «продавал» свои незаконные услуги Мухаметзянов, давив фигурантам народел на жалость. Говорил, что его дочь болеет — и был бы рад, если бы те оказали посильную помощь. Однако посильной почему-то оказывалась вполне конкретная сумма в 20 тысяч рублей.



При этом сам Мухаметзянов утверждает, что просто вводил своих собеседников в заблуждение — на деле он и так не планировал обжаловать приговор. При этом к судьям перед тем как они вынесли бы решение, экс-прокурор не заходил.

Но почему Мухаметзянов вообще решился встать на путь коррупционера? Вероятно, ответить на этот вопрос косвенно могли бы условия его жизни: жалование прокурора составляло 90 тысяч рублей — Мухаметзянов живет в загородном доме, воспитывает вместе с супругой дочь. В собственности мужчина имеет автомобиль «Шкода Октавиа». После увольнения из прокуратуры стал работать менеджером по продажам в компании «Инком».



Жалеет ли Мухаметзянов? Можно по-крайней мере сказать, что раскаивается — в своем последнем слове подсудимый заявил, что подвел семью.