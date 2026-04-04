Партнер Ростеха запустил в республике видеоаналитику с искусственным интеллектом для поиска людей и нарушителей закона. Инструмент мощный, но опасный, считает один из наших экспертов. Рассказываем, как - и правда ли - работает система.

Системы видеоаналитики применяются в Татарстане уже давно. Наконец, в конце 2025 года Минцифры республики вместе с МВД завершили первый этап создания отечественной системы видеонаблюдения с распознаванием лиц. В наступившем году запустили и единую платформу видеонаблюдения с ИИ — разработчиком проекта стал партнер Ростеха — компания NtechLab. Выясняли, как будет работать программа и что о ней думают сами правоохранители.

Зачем Татарстану ИИ-наблюдение

Проект планировали еще с 2023 года, рассказали «Вечерней Казани» в пресс-службе NtechLab. Время занял и процесс подготовки инфраструктуры — камер и серверов. Определяли и вопрос ответственности за эксплуатацию и обслуживание системы. Теперь такие камеры работают по всем районам Татарстана.

Так что же именно анализируют камеры? Если кратко: нас с вами.

- Система автоматически анализирует поток с видеокамер города 365 дней в году — 24/7. В процессе анализа она собирает данные о каждом лице, попавшем в кадр, и хранит его в системе. Аналитика собирает кадры лиц, дает оценку возраста человека, пола, наличия или отсутствия очков, бороды, головных уборов, маски на лице, — пояснили в пресс-службе.

Доступ к системе есть только у МВД. Чтобы найти человека, сотрудник органов загружает фото разыскиваемого — система начинает искать лицо среди миллионов, попавших на камеры. Если схожесть нашлась, приходит уведомление об обнаружении.

Камеры нужны для того, чтобы делать жизнь жителей безопаснее. Поэтому в первую очередь работа системы направлена на выявление находящихся в розыске, отметили в Минцифры республики.

Начали ли камеры работать уже сейчас

NtechLab стал помогать татарстанцам искать пропавших и преступников с начала 2026 года. На вопрос о том, смогли ли обновленные камеры уже помочь полицейским в поисках, компания-разработчик отправила к правоохранительным органам — пользователям системы. Но в МВД заявили, что не знали о таких камерах. По всей видимости, для введения системы в работу нужно время.

- В ближайшее время наши камеры смогут распознавать, выявлять опасные ситуации и оперативно реагировать на подозрительную активность, — пообещали в пресс-службе министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана.

Видеоаналитика уже доказала свою эффективность в других регионах. Например, в Новосибирской области за три года применения системы Find Face Multi удалось найти более пяти тысяч преступников и пропавших. Только в 2025 году с помощью ИИ там нашли более 130 детей и задержали почти три тысячи преступников (+60% к 2024 году).

- Наше решение успешно работает уже в 40 российских регионах, и мы видим, что зачастую нейросеть позволяет не только оперативно раскрыть преступление и поймать виновников, но и предотвратить преступление, — рассказывал гендиректор NtechLab Алексей Паламарчук.

«Цена вопроса — тотальная невидимая слежка»

Опрошенные нами представители органов в целом относятся к инициативе положительно, но отмечают ряд минусов и погрешностей. Один из источников, близкий к следственным органам, рассказал, что искусственный интеллект «давным-давно» успешно помогает московским оперативникам. «Сотрудники там практически не работают, просто смотрят маршрут человека через искусственный интеллект — прямо путь до подъезда», — утверждает он. Но Татарстану до этого еще очень далеко, уверен спикер.

С этим согласен и глава всероссийской общественной организации «Боевое братство», казанский адвокат Вениамин Чубаренко. По его словам, полиция научилась работать по камерам — сейчас определенный процент раскрытия преступлений приходится именно на них. Но сталкиваются правоохранители и с трудностями — не хватает централизации. Например, чтобы восстановить маршрут машины в Казани, приходится запрашивать видео с камер в пяти разных организациях. Более того, в городе есть как участки с хорошими камерами, так и «фальшивки».

— Правильно, что хотят сделать централизованную систему. Во-первых, будет единый центр, который будет проводить регулировку работы этой системы в автоматическом, онлайн или ручном режиме. И, конечно, хотелось, чтобы на аппаратуре на этой не экономили. Некачественное оборудование будет быстро выходить из строя и работать некачественно, — считает Чубаренко.

- С практической точки зрения Татарстан — один из лидеров по оснащенности системами видеонаблюдения (в первую очередь в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске). Доступ к камерам у правоохранителей широкий, включая систему «Безопасный город». Однако ключевая проблема традиционных систем — очень динамичный характер: оператор физически не может просматривать десятки потоков 24/7. ИИ здесь решает именно эту проблему, снимая «человеческий фактор», - рассказал заслуженный юрист Татарстана, адвокат Николай Иванов.

Но он напоминает и о проблемах. Например, очень плохое качество старых камер. Есть и юридические риски: массовое распознавание лиц в общественных местах (метро, переходы) без явного согласия человека — это вмешательство в частную жизнь (ст. 152.1 ГК РФ, ст. 23 Конституции РФ). По словам Иванова, система будет искать не только преступников, но и, например, должников по алиментам или случайных двойников.

- Инструмент мощный, но опасный. Пока закон четко не пропишет — кто именно, по какому перечню преступлений и под чьим контролем (прокуратура, суд) загружает ориентировки в такую нейросеть, — технология будет работать «на опережение права». Татарстану она поможет, но ценой тотальной невидимой слежки за каждым гражданином, — заключил адвокат.

Видеоаналитика существует уже не одно десятилетие, отмечает бывший сотрудник МВД, директор частного охранного предприятия «Застава» Сергей Толстых. Например, когда человек получает паспорт, его биометрические данные (фото, геометрия лица) уже попадают в единую государственную систему — паспортно-визовые службы автоматически вносят их в поисковую систему. Чтобы система была эффективна, нужно по максимуму оцифровать данные всех людей, в том числе разыскиваемых и пропавших.

Среди минусов Толстых видит возможность взлома базы и использование их третьими лицами, а еще утрату тайны личной жизни. Если же система будет использоваться только в государственных и законных целях, она будет уникальной и поможет. Но любая палка имеет два конца, уверен спикер.

Напомнил эксперт и про другой важный момент: для работы камер нужен стабильный, устойчивый канал связи и интернета. В некоторых районах Казани связь вообще отсутствует с середины прошлого лета — «такие белые пятна есть по всей России и во многих городах мира».

В Минцифры Татарстана рассказали, что в дальнейшем новые технологии планируют применять и в других областях. Полезные решения стоит ждать в сфере ЖКХ, транспорта, здравоохранения и, конечно же, безопасности.