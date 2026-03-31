Взрыв на Нижнекамскнефтехиме: главное
Пожар максимального уровня сложности захватил 2000 «квадратов», пострадало не менее 50 человек, погибло трое — сотрудник и пожарные.
В Нижнекамске произошел взрыв на на территории ПАО «Нижнекамскнефтехим», принадлежащего холдингу «СИБУР». По данным организации, предварительная причина происшествия — сбой в работе оборудования. Сотрудников, не участвующих в ликвидации пожара, эвакуировали. Пожар охватил 2000 квадратных метров и, как сообщает «База», ему присвоен максимальный уровень сложности. В Росавиации сообщили о введении в аэропорту Нижнекамска временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов, но через несколько минут особый режим отменили.
Известно о не менее чем 58 пострадавших с травмами разной степени тяжести и трех погибших, среди которых два спасателя и один сотрудник. Его семье окажут материальную помощь, заявили на предприятии. По данным «Базы», семь человек числится пропавшими без вести.
Как сообщает Минздрав Татарстана, медицинская служба Нижнекамска переведена в режим повышенной готовности. Из Набережных Челнов на место происшествия направили шесть бригад скорой помощи.
Пресс-служба МЧС сообщает, что в тушении пожара участвует 150 человек личного состава и 54 единицы техники. На место происшествие также выехал пожарный поезд. В готовность приведены даже спасатели из соседних регионов— Башкортостана и Удмуртии.
«Проводится наращивание сил и средств. Количество пострадавших уточняется. Угрозы для жителей Нижнекамска и окружающей среды нет», — отметили в ведомстве.
Прокуратура Нижнекамска организовала проверку по факту возгорания с целью дать правовую оценку, на место пожара выехал городской прокурор Ильнур Гаянов. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
Мэр Нижнекамска Радмир Беляев в своем телеграм-канале сообщил, что из-за взрыва пострадали жилые дома — «повыбивало окна или появились трещины в оконных рамах». Жителей, имуществу которых нанесен ущерб, просят обращаться за помощью к специалистам ситуационного центра по телефонам 8 (8555) 35-10-72 или 8 (8555) 35-10-00.
Инспекторы Закамского территориального управления уже берут пробы воздуха и вскоре приступят к мониторингу его качества, сообщили в ведомстве. Вся информация оперативно докладывается раису Татарстана Рустаму Минниханову по его поручению.
