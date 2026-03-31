Происшествия
31 марта 15:45
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Взрыв на Нижнекамскнефтехиме: главное

Пожар максимального уровня сложности захватил 2000 «квадратов», пострадало не менее 50 человек, погибло трое — сотрудник и пожарные.

Автор фото: соцсети

В Нижнекамске произошел взрыв на на территории ПАО «Нижнекамскнефтехим», принадлежащего холдингу «СИБУР». По данным организации, предварительная причина происшествия — сбой в работе оборудования. Сотрудников, не участвующих в ликвидации пожара, эвакуировали. Пожар охватил 2000 квадратных метров и, как сообщает «База», ему присвоен максимальный уровень сложности. В Росавиации сообщили о введении в аэропорту Нижнекамска временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов, но через несколько минут особый режим отменили.

Автор фото: скриншот видео

Известно о не менее чем 58 пострадавших с травмами разной степени тяжести и трех погибших, среди которых два спасателя и один сотрудник. Его семье окажут материальную помощь, заявили на предприятии. По данным «Базы», семь человек числится пропавшими без вести.

Как сообщает Минздрав Татарстана, медицинская служба Нижнекамска переведена в режим повышенной готовности. Из Набережных Челнов на место происшествия направили шесть бригад скорой помощи.

Пресс-служба МЧС сообщает, что в тушении пожара участвует 150 человек личного состава и 54 единицы техники. На место происшествие также выехал пожарный поезд. В готовность приведены даже спасатели из соседних регионов— Башкортостана и Удмуртии.

«Проводится наращивание сил и средств. Количество пострадавших уточняется. Угрозы для жителей Нижнекамска и окружающей среды нет», — отметили в ведомстве.

Источник: соцсети

Прокуратура Нижнекамска организовала проверку по факту возгорания с целью дать правовую оценку, на место пожара выехал городской прокурор Ильнур Гаянов. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев в своем телеграм-канале сообщил, что из-за взрыва пострадали жилые дома — «повыбивало окна или появились трещины в оконных рамах». Жителей, имуществу которых нанесен ущерб, просят обращаться за помощью к специалистам ситуационного центра по телефонам 8 (8555) 35-10-72 или 8 (8555) 35-10-00.

Инспекторы Закамского территориального управления уже берут пробы воздуха и вскоре приступят к мониторингу его качества, сообщили в ведомстве. Вся информация оперативно докладывается раису Татарстана Рустаму Минниханову по его поручению.

Автор фото: пресс-служба раиса РТ

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Массовые драки не случайны: что таит «гетто бюджетников» под Казанью

После новогоднего побоища 2025 года вскрылась неприятная действительность молодой агломерации под Казанью. Молодежь поселка Осиново сбивается в банды, занимается преступностью и чувствует полную безнаказанность.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Казани так и не решили, что делать с Мергасовским домом

В начале нового года здание окружили строительными лесами, а совсем недавно по периметру установили и баннеры. Казалось бы, дом начинают реставрировать, но, увы, ясности насчет его будущего пока нет.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
СИЗО или «честное слово»: как решают судьбу обвиняемого до приговора?

Объясняем, чем руководствуется Фемида при выборе меры пресечения и почему суды иногда назначают подозреваемым в многомиллионных махинациях домашний арест, а за «кражу ящика водки» - СИЗО.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Как отказы от осмотров и Манту влияют на ситуацию с туберкулёзом в Татарстане

Врачи обеспокоены решением многих мам республики об отказе проведения реакции Манту для детей. По словам медиков, несмотря на стереотип о высокой заболеваемости среди людей с асоциальным образом жизни, от туберкулёза не защищен никто.

Денис Гордийко / мэрия Казани
Метшин попросил усилить слежку за казанцами, заваливающими мусором дворы

Проблему с несанкционированными свалками можно побороть только общими усилиями, уверен мэр.

ЛАЙФСТАЙЛ
Model&Designer Moscow

«Model & Designer Moscow FASHION 2026» приглашает моделей от 2 до 75 лет

личный архив Марины Федункив

Марина Федункив: «Жизнь каждого достойна сценария фильма»

freepik.com

Как звучит настоящая народная музыка и почему у многих она вызывает гнев

соцсети

Кто из стилистов одевает мировых звезд

