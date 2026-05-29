Салима Аминова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Автор фото: Федерация муайтай России / VK

В организации в Санкт-Петербурге преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере подозревают призера чемпионата России по тайскому боксу Салима Аминова. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Также спортсмена обвиняют в незаконном обороте денежных средств. Сейчас он находится в СИЗО. Вместе с ним оказались задержаны ещё двое, один из которых — атлет по прыжкам в длину Султанбег Гаджибутаев.

Аминов родом из Кизляра. В 2022 году он на общероссийском турнире по тайскому боксу занял второе место.

