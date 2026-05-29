29 мая 17:13
Призера по тайскому боксу обвинили в создании ОПГ в Санкт-Петербурге

Салима Аминова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Автор фото: Федерация муайтай России / VK

В организации в Санкт-Петербурге преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере подозревают призера чемпионата России по тайскому боксу Салима Аминова. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Также спортсмена обвиняют в незаконном обороте денежных средств. Сейчас он находится в СИЗО. Вместе с ним оказались задержаны ещё двое, один из которых — атлет по прыжкам в длину Султанбег Гаджибутаев.

Аминов родом из Кизляра. В 2022 году он на общероссийском турнире по тайскому боксу занял второе место.

Ранее сообщалось, что члены «Бригады Джамая» получили максимальные сроки. Столь суровый срок не ожидали ни адвокаты, ни подсудимые. Поэтому попрощаться пришел весь бомонд «борисковских».

