Сезон отпусков приближается, а значит, желающие уже вовсю бронируют туры. Если раньше татарстанцы чаще всего ездили в ОАЭ, то теперь приходится искать альтернативные варианты – в топе Азия и внутренний туризм.

Минэкономразвития России уже предостерегло жителей от поездок в Объединенные Арабские Эмираты в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. И если вначале ситуация казалась безвыходной, а туристы паниковали и сдавали билеты, то сейчас всё потихоньку стабилизируется. Прекращение продаж туров в Кувейт, Бахрейн, Оман, Катар, Саудовскую Аравию и всеми любимые ОАЭ сподвигло турфирмы обратить всё своё внимание на другие направления.

Ещё в прошлом году аналитики «МегаФона», проанализировав обезличенные данные абонентов, выявили, что турпоток из республики за пределы России вырос на 15 процентов по сравнению с летом 2024 года. Тогда наиболее популярными направлениями были Турция, Абхазия и Казахстан. Заметно вырос турпоток в Азию, а именно Китай и Вьетнам.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Сейчас Юго-Восточная Азия приобретает всё большую популярность среди туристов из республики. По прогнозу туроператоров, спрос ближе к лету будет только расти.

Сезон будет непростым: туристы заняли выжидательную позицию

По данным директора казанского турагентства Bounty Tours Елены Мугиновой, из-за сложившейся ситуации прогнозы делать сложно, но очевидно – сезон будет непростой.

- Сейчас люди заняли выжидательную позицию в надежде, что ситуация урегулируется. Туристы надеются «бронировать тур по факту». Другие мечтают о том, что ОАЭ снова станет безопасным пристанищем. А по факту не из чего будет выбирать, потому что путешествует весь мир. Европейцы всегда бронируют свой отдых заранее. И мы уже сейчас получаем письма от зарубежных партнеров, о том, что на летний-осенний период на некоторые даты многие отели уже полностью забронированы, – отметила спикер.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Лучшие предложения раскупают заранее, а тем, кто тянет с бронированием, достаются менее комфортные варианты, так ещё втридорога.

Цены уже взлетели, но есть возможность получить скидку

Конфликт несомненно повлиял на цены авиабилетов и проживания. По словам руководителя туристического агентства «Экзотика-тур» Айгюль Сафиной, сейчас туристы из Татарстана переориентировались на Египет из-за схожести цен с турами в ОАЭ и быстрого перелёта. Вторым популярным направлением стала Турция, поскольку некоторые туроператоры при смене туров в ОАЭ на Турцию дают дополнительную скидку.

- В Турции прохладнее, но ценник зато ниже и можно перенос сделать. Хорошо идут, конечно же, продажи в Таиланд и Вьетнам. Единственное, у них цены очень сильно выросли, быстро раскупают билеты, – рассказала собеседница.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Генеральный директор агентства индивидуального туризма «Персона Грата», президент Ассоциации туристских агентств Татарстана Рамиль Мифтахов согласен с коллегой относительно популярных направлений. По его словам, особенно спросом пользуются те направления, куда предусмотрены прямые рейсы из Казани. Меньшей популярностью, конечно же, пользуется Европа: необходимость заранее оформлять визу отпугивает часть туристов, особенно на фоне безвизовых направлений.

По оценке Мифтахова, восстановление туристического потока в ОАЭ ожидается не раньше осени. Ближе к лету, даже при стабилизации геополитической обстановки, в регионе будет слишком жарко. Сейчас спикер рекомендует заранее покупать туры, чтобы приобрести его по выгодной цене.

«Безопаснее всего путешествовать по России»

Конечно, в нынешних условиях особенно вырос спрос на внутренний туризм. Это и безопаснее, и дешевле, отмечают турагенты.

- Если раньше можно было в Таиланд улететь за 60—70 тысяч на «Аэрофлоте», то сейчас 150 тысяч, поэтому люди отдают предпочтение и будут отдавать предпочтение вариантам, доступным им, в зависимости от своих финансов. Поэтому российские города будут всегда пользоваться спросом, – рассказал Мифтахов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

По словам коммерческого директора бюро путешествий «Столица» Сергея Мильграма, самый безопасный отдых – внутри страны. Сейчас татарстанцы в основном ездят в Санкт-Петербург, Москву, на Байкал, в Сочи. Особенную популярность приобрели круизы, однако сейчас найти свободное место очень сложно. Билеты разбирают ещё в начале года.