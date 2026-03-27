На рынке новых и подержанных автомобилей Поволжья растет число объявлений и сделок, а в будущем покупателей ждут персональные предложения от искусственного интеллекта в режиме онлайн.

Главные тренды авторынка

На авторынке выросла доля российской техники, рассказывает руководитель продаж направления «Автомобили с пробегом в «Авито Авто» Камран Гусейнов. Вот только есть нюанс, который даже не держат в секрете. Пока статистика гласит, что процент «российских» авто вырос на за год с 34 процентов до 47, на самом деле по-настоящему «отечественных» машин больше практически не стало. Просто китайские автомобили теперь в той или иной степени производят на территории России. Если автомобиль достаточно «локализован», то считается для статистики российским.

При этом именно китайские авто сейчас на вторичном рынке появляются всё чаще — автолюбители, которые приобрели «китайца», спустя несколько лет чувствуют, что пора менять машину. Как отмечает эксперт, сейчас прирост объёма восточных машин на вторичном рынке невелик, но с каждым годом будет расти. По каким причинам люди решаются на смену авто, не уточняется. Впрочем, искусственный интеллект Авито вычислил, что 9 из 10 сделок считаются «надёжными предложениями».

— То есть на рынке Поволжья продаются хорошие автомобили. Можно сказать, что каждый пятый автомобиль близок к идеальному состоянию, что, мне кажется, замечательно для конечного пользователя, которые себе ищут автомобиль, — рассказывает спикер.

Что ещё примечательнее — эти хорошие подержанные автомобили продаются дешевле, чем по России. Средняя цена авто с пробегом — 1,25 миллиона рублей, что на 28 процентов дешевле средней цены по РФ. И каждый пятый подержанный автомобиль на площадке приобретается именно в Поволжье. Наиболее частый возраст приобретаемого авто — от 4 до 9 лет. За год этот сегмент вырос на 34 процента.

— Интерес к автомобилям возрастом от нуля до трёх лет не такой большой, потому что эти варианты уже в какой-то степени конкурируют с новыми авто. А в новых у нас есть определенные скидки и преференции от импортёров в виде льготного кредитования, чего нету у авто с пробегом, — объясняет Гуйсейнов.

В сравнении с периодом январь-март прошлого года спрос вырос почти на 16 процентов. Положительная динамика, уверены аналитики компании, обусловлена в том числе и понижением ключевой ставки.

Искусственный интеллект наступает

Цифровизация не может идти без искусственного интеллекта, уверен представитель бизнес-направления «Дилеры» в «Авито Авто» Кирилл Поляков.

— Сейчас мы для себя приняли стратегию в технической команде, в рамках которой мы любую задачу, которая стоит перед нами, в первую очередь хотим решить с помощью искусственного интеллекта, — делится эксперт.

Количество и сложность задач, к которым привлекается ИИ, постоянно растет. Сейчас на ресурсе 99 процентов объявлений проходят автоматическую модерацию с помощью ИИ, что повышает скорость публикации. Искусственный интеллект используется даже для оценки внешнего вида автомобилей — программа анализирует параметры автомобиля, прикидывает его рыночную стоимость.

Ещё одна структура, где «Авито Авто» используют искусственный интеллект — Автохаб. Это профессиональная IT-платформа для управления бизнесом автодилеров. Сервис работает в режиме «одного окна» для автоматизации выкупа, оценки, предпродажной подготовки и продажи автомобилей с пробегом, объединяя складской учет и публикации на классифайдах.

Также система сигнализирует, какие звонки имели наибольший шанс к совершению сделки, то есть случаи, когда клиент по телефону изъявил прямое желание купить машину. Благодаря этому руководство дилерского центра может минимизировать упущенную выгоду.

На самом же деле «Авито» уже давно использует искусственный интеллект. Как рассказала «Вечерней Казани» после конференции главный исследователь компании Екатерина Ковалёва, лента рекомендаций на сайте была построена на «машинном обучении» ещё за 5-7 лет назад.

— В то время это так не называли, но, по сути, именно так и был построен анализ данных. Сейчас это всё развивается, модели становятся более сложными, — отмечает эксперт.

Эксперт предполагает, что в будущем развитие ИИ-ассистентов шагнёт вперёд, и они смогут давать по-настоящему персональный выбор на основе огромных объёмов данных, в том числе и о пользователе, который будет настраивать помощника строго под себя.

«Продажи в интернете кажутся прозрачнее»

Особенно заметно выросла популярность чатов в диалоге с дилерами — если ещё в 2023 году своё общение с сообщения начинали лишь 38 процентов пользователей, то сейчас — уже 54, то есть больше половины. Впрочем, для диалога с частными продавцами пользователи тоже стали выбирать чаты чаще: 56 процентов из 2023 года сейчас превратились в 66 — буквально две трети от общего числа взаимодействий. Всё-таки мессенджер — наиболее современный канал коммуникации.

— Про молодое поколение, «зумеров», часто шутят. Говорят, что они не любят звонить по размещенным в интернете предложениям. Их позицию часто описывают, как «Мне хочется задать свой вопрос прямо сейчас, когда мне удобно, а не когда график продавца это позволяет». И вот, дилеры тоже адаптируются, и доля чатов растёт, — рассказывает Ковалёва в своём докладе.

Несмотря на то, что рост популярности чатов связывают зумерами, статистика говорит, что они тут практически ни при чём: за период с 2022 по 2025 год процент молодых водителей на дорогах не изменился — автолюбителей от 18 до 25 лет всегда было ровно восемь процентов. При этом растет число водителей из поколения 60+. Если ещё четыре года назад их было 12 процентов, то сейчас — уже 15.

С течением времени рынок купли-продажи авто изменяется. Всё больше и больше переносится в интернет-пространство.

— Лишь небольшая доля людей сразу едет к дилеру. Такие есть, особенно среди тех, кто знает свой дилерский центр. Но, тем не менее, начало поиска — это всегда какие-то онлайн-ресурсы, — описывает подход к поиску нового авто Ковалёва.

Цифровизация ведёт к большему уровню прозрачности при сделке. Конечный потребитель в итоге, благодаря ей, получает больше данных, уложенных в удобный формате, отмечает эксперт. Именно такая прозрачность, или по крайней мере её видимость, — один из аспектов, к которым стремятся покупатели. Клиент хочет знать состояние авто, информацию о предыдущих владельцах и пробеге или гарантиях от дилера. Также для него важно понимать, из чего складывается цена, и заранее знать про всевозможные скидки и трейд-ины.