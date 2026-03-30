Заморозка карт после 20 мая грозит не всем, объяснили в ведомстве.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Распространившаяся в Сети информация о том, что все опоздавшие с подачей декларации 3-НДФЛ лишатся возможности пользоваться счетами, оказалась недействительной. В пресс-службе ФНС россиянам разъяснили детали будущей процедуры.

Блокировка коснется только организаций, ИП, нотариусов, адвокатов и «иных лиц, занимающихся частной практикой, доход которых связан с ведением предпринимательской деятельности». В случае игнорирования подачи 3-НДФЛ им действительно могут заблокировать счета через 20 дней после окончания срока, который приходится на 30 апреля этого года. Но при этом ФНС предупредит о том, что счет скоро ограничат, чтобы у юрлиц было время исправить ситуацию.



Физлицам нужно подать декларацию в тот же срок в случае, если россиянин продал имущество раньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею небольшую сумму, получает доход из-за рубежа или сдает что-то в аренду. Оплатить налог, исчисленный в декларации, можно и до 15 июля.



Все самое интересное в нашем канале в MAX.