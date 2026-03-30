Утвержден порядок компенсации аренды жилья для педагогов Татарстана
Максимальная выплата — 180 тысяч рублей в год.
Кабмин Татарстана утвердил порядок предоставления педагогам компенсации расходов на аренду жилья. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации республики.
За наем жилья предлагается компенсация до 180 тысяч рублей в год. Она предоставляется на конкурсной основе. На поддержку могут рассчитывать учителя, работающие по основному месту в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и занимающие должности, включённые в перечень приоритетных для региона. В число критериев входит и то, что у кандидата и его семьи не должно быть собственного жилья в районе, где он работает.
Ранее сообщалось, что программа должна помочь привлечь и удержать педагогов в приоритетных для республики сферах. Средства покрывают расходы за период до девяти месяцев, предшествующих дате принятия решения о выплате.
Женщина замерзла в снегу.
В Госавтоинспекции Казани напомнили, что правило действует с начала 2025 года.
Волонтеры еще раз проверят всю территорию, как только сойдет снег.
Об этом стало известно в ходе судебного разбирательства в Зеленодольске.
Решение принято единогласно, далее прокуратура будет требовать сроки для Андрея Нейдера и Марата Гатиятуллина.
Для ИЖС в Татарстане 2025 год стал рекордным: его доля приблизилась к 70%. Но не все так однозначно: после введения эскроу его покинули до 40% игроков. Оставшиеся в раздумье: спрос сильно уронили дорогие кредиты.