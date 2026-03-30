Максимальная выплата — 180 тысяч рублей в год.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Кабмин Татарстана утвердил порядок предоставления педагогам компенсации расходов на аренду жилья. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации республики.

За наем жилья предлагается компенсация до 180 тысяч рублей в год. Она предоставляется на конкурсной основе. На поддержку могут рассчитывать учителя, работающие по основному месту в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и занимающие должности, включённые в перечень приоритетных для региона. В число критериев входит и то, что у кандидата и его семьи не должно быть собственного жилья в районе, где он работает.

Ранее сообщалось, что программа должна помочь привлечь и удержать педагогов в приоритетных для республики сферах. Средства покрывают расходы за период до девяти месяцев, предшествующих дате принятия решения о выплате.

