На планете может начаться магнитная буря.

Автор фото: Лаборатория солнечной астрономии (XRAS) / Telegram

Выброшенное Солнцем после вспышки высочайшего класса облако плазмы может задеть Землю в ночь на 1 апреля, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

По базовому сценарию, облако плазмы задевает планету краем в ночь на 1 апреля, Земля будет находиться внутри от 2 до 3 суток. Однако небольшое отклонение влево приведет к тому, что масса вещества вообще пройдет мимо планеты, а небольшое отклонение вправо приведет к удару по Земле центральной плотной частью выброса.

Облако солнечной плазмы может спровоцировать на планете магнитные бури.

Ранее сообщалось, что сейчас продолжается 25-й солнечный цикл. Его пик пришелся на 2024 год, после чего активность Солнца пошла на спад. Но даже в периоды затишья геомагнитные возмущения все равно случаются из-за корональных дыр. Полностью они исчезнут только в минимум цикла — в 2028–2031 годах.

