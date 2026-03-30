Общество
30 марта 16:47
Автор материала:Дилия Мингазова

Власти Казани начнут готовиться к зиме 2027-го уже этой весной

За нанешний зимний сезон с улиц города вывезли 1,7 миллиона тонн снега - это в семь раз больше, чем в аномально снежном 2024 году.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Власти Казани призвали готовиться к следующей зиме уже сейчас. Такие указания дал на деловом понедельнике мэр города Ильсур Метшин.

За прошедшую зиму с улиц столицы республики вывезли 1,7 миллиона тонн снега. Это в семь раз больше, чем в зимнем сезоне 2024 года. Напомним, он тоже считался аномальным. Трехмесячная норма осадков превысила климатическую норму почти на 60%, а в январе и феврале и вовсе наблюдались рекордные показатели. Во время сильных снегопадов вводился план «Буран», а школьников переводили на дистанционное обучение. В связи с этим Метшин поручил начать подготовку к следующему сезону уже сейчас.

- Весна началась – уже пора готовить сани к следующему сезону. Необходимо в ближайшее время рассмотреть возможность перехода на жидкие реагенты. Давайте соберемся и определим конкретный план действий: что делаем и как готовимся к следующей зиме. Прошу подготовить полную аналитику и анализ работы над ошибками, чтобы подготовиться к следующему сезону еще лучше, – обратился мэр к участникам встречи.

Также градоначальник обратил внимание на проблему заснеженных кровель – в этом году под тяжестью снега начали ломаться крыши. Мэр считает, что этот вопрос нужно проработать.

Зима в этом году выдалась и правда снежная.

Популярное
соцсети
Спустя два месяца нашли пропавшую в Казани Тамару Волкову

Женщина замерзла в снегу.

РИА Новости
Водителей в Татарстане предупредили о штрафе за отсутствие флага на номерах

В Госавтоинспекции Казани напомнили, что правило действует с начала 2025 года.

соцсети
Есть ли подвижки в поиске Тамары Волковой, которую ищут в Казани полтора месяца

Волонтеры еще раз проверят всю территорию, как только сойдет снег.

Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»
Массовая драка в Осиново могла произойти из-за разборок дропперов

Об этом стало известно в ходе судебного разбирательства в Зеленодольске.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Присяжные признали виновными членов «Бригады Джамая» в покушении и убийстве

Решение принято единогласно, далее прокуратура будет требовать сроки для Андрея Нейдера и Марата Гатиятуллина.

Аналитика

Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС

Для ИЖС в Татарстане 2025 год стал рекордным: его доля приблизилась к 70%. Но не все так однозначно: после введения эскроу его покинули до 40% игроков. Оставшиеся в раздумье: спрос сильно уронили дорогие кредиты.

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
