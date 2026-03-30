Власти Казани начнут готовиться к зиме 2027-го уже этой весной
За нанешний зимний сезон с улиц города вывезли 1,7 миллиона тонн снега - это в семь раз больше, чем в аномально снежном 2024 году.
Власти Казани призвали готовиться к следующей зиме уже сейчас. Такие указания дал на деловом понедельнике мэр города Ильсур Метшин.
За прошедшую зиму с улиц столицы республики вывезли 1,7 миллиона тонн снега. Это в семь раз больше, чем в зимнем сезоне 2024 года. Напомним, он тоже считался аномальным. Трехмесячная норма осадков превысила климатическую норму почти на 60%, а в январе и феврале и вовсе наблюдались рекордные показатели. Во время сильных снегопадов вводился план «Буран», а школьников переводили на дистанционное обучение. В связи с этим Метшин поручил начать подготовку к следующему сезону уже сейчас.
- Весна началась – уже пора готовить сани к следующему сезону. Необходимо в ближайшее время рассмотреть возможность перехода на жидкие реагенты. Давайте соберемся и определим конкретный план действий: что делаем и как готовимся к следующей зиме. Прошу подготовить полную аналитику и анализ работы над ошибками, чтобы подготовиться к следующему сезону еще лучше, – обратился мэр к участникам встречи.
Также градоначальник обратил внимание на проблему заснеженных кровель – в этом году под тяжестью снега начали ломаться крыши. Мэр считает, что этот вопрос нужно проработать.
Зима в этом году выдалась и правда снежная. В нашем материале можно вспомнить, как прошли самые «снежные» дни и как Казань их встретила.
