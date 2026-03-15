В Казани снег и кровля чуть не раздавили водителя в машине
Водитель получил ушибы, но от госпитализации отказался.
На улице Бехтерева в Казани с крыши здания на автомобиль обрушились снег и фрагменты кровли. Об этом «Вечерней Казани» сообщили в Минздраве Татарстана.
В момент происшествия в машине находился водитель. В результате инцидента мужчина получил ушибы. Бригада скорой медицинской помощи оперативно прибыла на место и оказала пострадавшему необходимую помощь.
После осмотра медики предложили водителю госпитализацию, однако он отказался от неё.
Ранее в Зеленодольском районе из-за снега также обвалилась крыша. Пострадавших не было.
До этого раис Татарстана Рустам Минниханов поручил коммунальщикам обратить внимание на крыши домов и усилить контроль за уборкой. Подобные инциденты уже произошли в Казани, Чистополе, Зеленодольске и Старом Дрожжаном.
Суд встал на сторону Юлии Урманчеевой.
Наша редакция обратилась к администрации района и юристам, чтобы понять, что обеспечило Назриевым право на господдержку и почему Следственный комитет все еще проводит проверку по факту халатности.
Речь идет об исторически ценном объекте.
Внедрить цифровой ID уже попробовали девять вузов республики.
Минобороны РФ отчиталось о массовой атаке БПЛА в ночь на 13 марта.
В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.