Водитель получил ушибы, но от госпитализации отказался.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На улице Бехтерева в Казани с крыши здания на автомобиль обрушились снег и фрагменты кровли. Об этом «Вечерней Казани» сообщили в Минздраве Татарстана.

В момент происшествия в машине находился водитель. В результате инцидента мужчина получил ушибы. Бригада скорой медицинской помощи оперативно прибыла на место и оказала пострадавшему необходимую помощь.

После осмотра медики предложили водителю госпитализацию, однако он отказался от неё.

Ранее в Зеленодольском районе из-за снега также обвалилась крыша. Пострадавших не было.

До этого раис Татарстана Рустам Минниханов поручил коммунальщикам обратить внимание на крыши домов и усилить контроль за уборкой. Подобные инциденты уже произошли в Казани, Чистополе, Зеленодольске и Старом Дрожжаном.

