Происшествия
28 апреля 11:43
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Мэра Уфы, предположительно, задержали из-за махинаций с землей санатория

Госслужащие решили дробить участок здравницы «Радуга» и продавать «своим» без торгов.

Автор фото: страница Ратмира Мавлиева во «ВКонтакте»

Главу Уфы Ратмира Мавлиева могли взять под стражу из-за преступной схемы с землей санатория «Радуга», которую он проворачивал с чиновниками. Об этом сообщает «Мэш».

Госслужащие в Башкортостане отделили кусок участка здравницы в сосновом бору и продали его без торгов. «Уголовку» по этому поводу уже завели, но пока на главу Единого расчетно-кассового центра Уфы Айгуль Винникову. Предположительно, санаторий в сосновом бору сначала сделали частью «ЕРКЦ», потом отделили от него лакомый кусочек в 0,13 гектара и продали без аукциона. Владельцы планировали и дальше дробить участок.

Напомним, что Мавлиева задержали в его кабинете. В здании мэрии, а также у двух заместителей главы города — Рустама Хазиева и Агарагима Кагиргаджиева провели обыски.

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Придет ли в Татарстан московский снегопад

Жителей ожидает ухудшение погодных условий, предупреждают синоптики.

прокуратура Татарстана
Прокурор Татарстана хочет отобрать у экс-чиновника мэрии Казани 122 млн рублей

Александра Голякова и его семью подозревают в том, что они не смогли объяснить, откуда деньги на дорогую недвижимость.

duma.gov.ru
Зюганов предупредил о возможности повторения 1917 года

Председатель КПРФ призвал не допустить революцию.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Из-за концерта в казанский аэропорт на два дня назначат дополнительные поезда

Поезда будут следовать без промежуточных остановок.

соцсети
Москву и область засыпает снегом — сугробы, гололёд, падают деревья

Из-за мокрого снега обрываются провода.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность

Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
