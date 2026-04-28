Госслужащие решили дробить участок здравницы «Радуга» и продавать «своим» без торгов.

Автор фото: страница Ратмира Мавлиева во «ВКонтакте»

Главу Уфы Ратмира Мавлиева могли взять под стражу из-за преступной схемы с землей санатория «Радуга», которую он проворачивал с чиновниками. Об этом сообщает «Мэш».

Госслужащие в Башкортостане отделили кусок участка здравницы в сосновом бору и продали его без торгов. «Уголовку» по этому поводу уже завели, но пока на главу Единого расчетно-кассового центра Уфы Айгуль Винникову. Предположительно, санаторий в сосновом бору сначала сделали частью «ЕРКЦ», потом отделили от него лакомый кусочек в 0,13 гектара и продали без аукциона. Владельцы планировали и дальше дробить участок.

Напомним, что Мавлиева задержали в его кабинете. В здании мэрии, а также у двух заместителей главы города — Рустама Хазиева и Агарагима Кагиргаджиева — провели обыски.

