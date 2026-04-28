Происшествия
28 апреля 11:14
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Задержан мэр Уфы Ратмир Мавлиев

В здании мэрии провели обыски.

Автор фото: пресс-служба главы Башкортостана

В Уфе задержали мэра города 36-летнего Ратмира Мавлиева, в здании мэрии провели обыски. Об этом сообщает Mash.

По предварительным данным, обыски могут быть связаны с продажей земельного участка санатория «Радуга». Мавлиева доставили в Следственное управление СКР по Башкирии. Также обыски прошли у двух заместителей Мавлиева — Рустама Хазиева и Агарагима Кагиргаджиева.

Сама мэрия работает в штатном режиме.

Мавлиев стал мэром Уфы в 2022 году, с марта 2019 по февраль 2022 года он возглавлял администрацию Нефтекамска.

Ранее сообщалось, что министра культуры Башкирии Амину Шафикову арестовали на два месяца. Главе ведомства грозит до 15 лет тюрьмы по статьям о взяточничестве и растрате.

