У замов мэра Уфы проходят обыски
Мероприятия могут быть связаны с разделом санатория «Радуга».
В мэрии Уфы проходят обыски у заместителей мэра Ратмира Мавлиева - Рустама Хазиева и Агарагима Кагиргаджиева. Это может быть связано с делом о разделе и продаже участка санатория «Радуга», пишет Baza.
Напомним, Ратмир Мавлиев задержан. Госслужащие отделили кусок участка здравницы и продали его без торгов. По данному факту возбуждено уголовное дело, пока обвиняемая одна - глава Единого расчетно-кассового центра Уфы Айгуль Винникова.
Ранее сообщалось, что гендиректора «Эксмо» Евгения Капьева задержали за книги с пропагандой экстремистской организации. В издательстве прошли обыски. Возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации».
Жителей ожидает ухудшение погодных условий, предупреждают синоптики.
Александра Голякова и его семью подозревают в том, что они не смогли объяснить, откуда деньги на дорогую недвижимость.
Председатель КПРФ призвал не допустить революцию.
Поезда будут следовать без промежуточных остановок.
Из-за мокрого снега обрываются провода.
Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.