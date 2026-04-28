Казанец угрозами заставил подростка похитить 7 млн рублей
Несовершеннолетний под давлением мошенника был вынужден работать курьером и обманывать жителей.
В столице республики арестовали мужчину, который заставлял подростка красть деньги обманным путем. Дважды мошенник провернул схему с «декларированием» денег, один раз якобы взял у жителей средства для их «сохранения». Несовершеннолетний был курьером и похитил 7,3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.
Казанец угрожал и обманывал подростка, чтобы вовлечь в преступную деятельность. Он пробудет в СИЗО до 24 июня.
Ранее сообщалось, что в Бугульминском районе молодой парень стал жертвой мошенников, хотя до этого оформил самозапрет на кредиты. В итоге он все равно отдал аферистам 6,2 миллиона рублей.
