Несовершеннолетний под давлением мошенника был вынужден работать курьером и обманывать жителей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В столице республики арестовали мужчину, который заставлял подростка красть деньги обманным путем. Дважды мошенник провернул схему с «декларированием» денег, один раз якобы взял у жителей средства для их «сохранения». Несовершеннолетний был курьером и похитил 7,3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Казанец угрожал и обманывал подростка, чтобы вовлечь в преступную деятельность. Он пробудет в СИЗО до 24 июня.

Ранее сообщалось, что в Бугульминском районе молодой парень стал жертвой мошенников, хотя до этого оформил самозапрет на кредиты. В итоге он все равно отдал аферистам 6,2 миллиона рублей.



Все самое интересное в нашем канале в MAX.