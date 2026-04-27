Парень в Татарстане снял самозапрет на кредиты и отдал мошенникам 6 млн рублей
Также пострадавший оформил кредиты на себя, супругу и родственников, взял микрозаймы, занял у знакомых и родственников, сдал имущество в ломбард.
В Бугульминском районе Татарстана 27-летний парень стал жертвой мошенников, несмотря на то, что ранее ставил запрет на оформление кредитов через портал «Госуслуги». Всего он отдал 6,2 миллиона рублей, в том числе 3,8 миллиона — это личные деньги и взятые в долг, а 2,4 миллиона рублей — кредит, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Сначала татарстанцу позвонила неизвестная, которая представилась сотрудником налоговой службы. Под предлогом ошибки в документах она убедила мужчину сообщить код из СМС, после чего мошенники получили доступ к его аккаунту на «Госуслугах». Затем мужчине начали звонить якобы представители портала, а также люди, представившиеся сотрудниками «Национального антитеррористического комитета». В ходе видеообщения жертве показывали служебное удостоверение.
Затем пострадавшего связали якобы с сотрудником Центробанка России, который убедил его оформить кредиты под предлогом «сохранения денежных средств». В результате он оформил кредиты на себя, супругу и родственников, взял микрозаймы, занял деньги у знакомых и родственников, сдал имущество в ломбард, а также переводил деньги через банкоматы и счета физических лиц. Он установил на телефон неизвестное приложение, а также снял ранее установленный запрет на оформление кредитов через портал «Госуслуги».
Только после разговора с родственником татарстанец понял, что стал жертвой мошенников. В полиции возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».
Ранее сообщалось, что три пенсионерки из Татарстана отдали в общей сложности пять миллионов телефонным «разводилам». Лжесиловики настолько втерлись в доверие, уговорив одну съездить за город и забрать деньги у другой жертвы, но там ее ждали полицейские.
