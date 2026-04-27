Количество сваленных деревьев и поврежденных автомобилей исчисляется десятками.

Сильный ветер, о котором предупреждали жителей Татарстана, наделал бед в республике. Скорость его порывов достигала 25 метров в секунду.

Так, при повреждении остановки общественного транспорта в Менделеевске, по предварительным данным, пострадала девушка. С предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма» она направлена на осмотр в местную ЦРБ.

По данным на 18:30, было сорвано 10 кровель. Пострадали, в частности, крыши двух административных зданий и навеса под автомобиль в частном секторе в Казани; кровли частного дома в Аксубаевском районе и ЦРБ в Алькеевском, многоквартирного дома в Альметьевском районе, частного дома в Зеленодольском, многоквартирного дома в Лениногорском районе.

Кроме того, ветер повредил кровли сарая в Мамадышском районе и частного гаража в Нурлате.

Были повреждены также обшивки трех многоквартирных домов в Набережных Челнах, 18 автомобилей в районах и двух городах, свалены 42 дерева, сообщает Главное управление МЧС России по Татарстану.

