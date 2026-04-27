Автор фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Точечные повреждения в ходе ночной массированной атаки на Севастополь получили 107 многоквартирных домов, сообщил директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский. Его слова передает РИА Новости.

Повреждения домов, по его словам, были зафиксированы практически во всех районах города. В них были выбиты окна, местами повреждены балконы, а также фасадные элементы. Также были повреждены фасады, крыши и окна еще 79 частных домов.

Помимо этого, пострадали 100 автомобилей, семь административных зданий и один медицинский объект.

Ранее сообщалось, что двух подозреваемых в попытке теракта с дронами застрелили в Коми. Подозреваемые, предварительно, пытались совершить атаку на нефтяное предприятие.

