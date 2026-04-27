27 апреля 17:39
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В ходе атаки на Севастополь пострадали свыше 180 домов

Были повреждены 100 автомобилей.

Автор фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Точечные повреждения в ходе ночной массированной атаки на Севастополь получили 107 многоквартирных домов, сообщил директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский. Его слова передает РИА Новости.

Повреждения домов, по его словам, были зафиксированы практически во всех районах города. В них были выбиты окна, местами повреждены балконы, а также фасадные элементы. Также были повреждены фасады, крыши и окна еще 79 частных домов.

Помимо этого, пострадали 100 автомобилей, семь административных зданий и один медицинский объект.

Ранее сообщалось, что двух подозреваемых в попытке теракта с дронами застрелили в Коми. Подозреваемые, предварительно, пытались совершить атаку на нефтяное предприятие.


duma.gov.ru
Зюганов предупредил о возможности повторения 1917 года

Председатель КПРФ призвал не допустить революцию.

соцсети
Москву и область засыпает снегом — сугробы, гололёд, падают деревья

Из-за мокрого снега обрываются провода.

соцсети
Водитель наехал на двух человек, удирая от ДПС в Казани

Одного пострадавшего увезли в реанимацию.

пресс-служба Минздрава РТ
Путин наградил двух татарстанских врачей

Главврач Центральной городской клинической больницы № 18 Ринат Залалдинов получил орден Пирогова.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Казанец забил до смерти 84-летнюю бабушку

Следователи будут добиваться ареста подозреваемого.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность

Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
