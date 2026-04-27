Из-за возгорания погибло два человека, спасти удалось четверых.

Автор фото: Павел Лисицын / РИА Новости

С 20 по 26 апреля в республике случилось 60 пожаров, которые привели к смерти одного человека. Удалось спасти четверых, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану.

В ведомстве напомнили, что в республике начал действовать особый противопожарный режим, который продлится до 11 мая. Несмотря на праздники, запрещается разжигать костры и готовить еду на огне, а также жечь сухую траву.

Помимо этого, спасатели выезжали на одно происшествие на воде, где погиб один человек. В связи с этим МЧС напоминает владельцам маломерных судов, навигация для которых открыта с 25 апреля, о необходимости проверить оборудование для безопасного передвижения.

Ранее сообщалось, что эмчеэсовцы также спасли мальчика в Альметьевске — он застрял на горке и боялся спуститься. Школьник играл на детской площадке без родителей, а спасателей вызвали прохожие.

