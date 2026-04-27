Происшествия
27 апреля 15:03
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В Татарстане за неделю произошло 60 пожаров

Из-за возгорания погибло два человека, спасти удалось четверых.

Автор фото: Павел Лисицын / РИА Новости

С 20 по 26 апреля в республике случилось 60 пожаров, которые привели к смерти одного человека. Удалось спасти четверых, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану.

В ведомстве напомнили, что в республике начал действовать особый противопожарный режим, который продлится до 11 мая. Несмотря на праздники, запрещается разжигать костры и готовить еду на огне, а также жечь сухую траву.

Помимо этого, спасатели выезжали на одно происшествие на воде, где погиб один человек. В связи с этим МЧС напоминает владельцам маломерных судов, навигация для которых открыта с 25 апреля, о необходимости проверить оборудование для безопасного передвижения.

Ранее сообщалось, что эмчеэсовцы также спасли мальчика в Альметьевске — он застрял на горке и боялся спуститься. Школьник играл на детской площадке без родителей, а спасателей вызвали прохожие.

Популярное
duma.gov.ru
Зюганов предупредил о возможности повторения 1917 года

Председатель КПРФ призвал не допустить революцию.

соцсети
Москву и область засыпает снегом — сугробы, гололёд, падают деревья

Из-за мокрого снега обрываются провода.

соцсети
Водитель наехал на двух человек, удирая от ДПС в Казани

Одного пострадавшего увезли в реанимацию.

пресс-служба Минздрава РТ
Путин наградил двух татарстанских врачей

Главврач Центральной городской клинической больницы № 18 Ринат Залалдинов получил орден Пирогова.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Казанец забил до смерти 84-летнюю бабушку

Следователи будут добиваться ареста подозреваемого.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность

Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
