В Татарстане за неделю произошло 60 пожаров
Из-за возгорания погибло два человека, спасти удалось четверых.
С 20 по 26 апреля в республике случилось 60 пожаров, которые привели к смерти одного человека. Удалось спасти четверых, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану.
В ведомстве напомнили, что в республике начал действовать особый противопожарный режим, который продлится до 11 мая. Несмотря на праздники, запрещается разжигать костры и готовить еду на огне, а также жечь сухую траву.
Помимо этого, спасатели выезжали на одно происшествие на воде, где погиб один человек. В связи с этим МЧС напоминает владельцам маломерных судов, навигация для которых открыта с 25 апреля, о необходимости проверить оборудование для безопасного передвижения.
Ранее сообщалось, что эмчеэсовцы также спасли мальчика в Альметьевске — он застрял на горке и боялся спуститься. Школьник играл на детской площадке без родителей, а спасателей вызвали прохожие.
Председатель КПРФ призвал не допустить революцию.
Из-за мокрого снега обрываются провода.
Одного пострадавшего увезли в реанимацию.
Главврач Центральной городской клинической больницы № 18 Ринат Залалдинов получил орден Пирогова.
Следователи будут добиваться ареста подозреваемого.
Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.