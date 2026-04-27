Происшествия
27 апреля 17:12
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Прораба в Татарстане осудили условно за смерть рабочего, упавшего с лестницы

Мужчине назначено 1,5 года лишения свободы условно.

Прораба в Татарстане осудили условно за смерть рабочего, упавшего с лестницы

Автор фото: СУ СКР по Татарстану

В Апастовском районе Татарстана вынесли приговор прорабу строительной фирмы, признанному виновным в смерти мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

25 ноября 2025 года во время кровельных работ татарстанец использовал самодельную, не удовлетворяющую требованиям безопасности лестницу. Во время спуска по ней с 10-метровой высоты упал рабочий, который от полученных травм скончался в больнице. Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Мужчину приговорили к полутора годам лишения свободы условно.

Ранее сообщалось, что суд рассмотрит дело казанца, виновного в гибели рабочего на автомойке. Мужчина умер во время мойки цистерны.

Популярное
duma.gov.ru
Зюганов предупредил о возможности повторения 1917 года

Председатель КПРФ призвал не допустить революцию.

соцсети
Москву и область засыпает снегом — сугробы, гололёд, падают деревья

Из-за мокрого снега обрываются провода.

соцсети
Водитель наехал на двух человек, удирая от ДПС в Казани

Одного пострадавшего увезли в реанимацию.

пресс-служба Минздрава РТ
Путин наградил двух татарстанских врачей

Главврач Центральной городской клинической больницы № 18 Ринат Залалдинов получил орден Пирогова.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Казанец забил до смерти 84-летнюю бабушку

Следователи будут добиваться ареста подозреваемого.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность

Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
