Мужчине назначено 1,5 года лишения свободы условно.

Автор фото: СУ СКР по Татарстану

В Апастовском районе Татарстана вынесли приговор прорабу строительной фирмы, признанному виновным в смерти мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

25 ноября 2025 года во время кровельных работ татарстанец использовал самодельную, не удовлетворяющую требованиям безопасности лестницу. Во время спуска по ней с 10-метровой высоты упал рабочий, который от полученных травм скончался в больнице. Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Ранее сообщалось, что суд рассмотрит дело казанца, виновного в гибели рабочего на автомойке. Мужчина умер во время мойки цистерны.

