Прораба в Татарстане осудили условно за смерть рабочего, упавшего с лестницы
Мужчине назначено 1,5 года лишения свободы условно.
В Апастовском районе Татарстана вынесли приговор прорабу строительной фирмы, признанному виновным в смерти мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
25 ноября 2025 года во время кровельных работ татарстанец использовал самодельную, не удовлетворяющую требованиям безопасности лестницу. Во время спуска по ней с 10-метровой высоты упал рабочий, который от полученных травм скончался в больнице. Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Мужчину приговорили к полутора годам лишения свободы условно.
Ранее сообщалось, что суд рассмотрит дело казанца, виновного в гибели рабочего на автомойке. Мужчина умер во время мойки цистерны.
Председатель КПРФ призвал не допустить революцию.
Из-за мокрого снега обрываются провода.
Одного пострадавшего увезли в реанимацию.
Главврач Центральной городской клинической больницы № 18 Ринат Залалдинов получил орден Пирогова.
Следователи будут добиваться ареста подозреваемого.
Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.