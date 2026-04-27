Коул Аллен организовывал сборы средств для украинских подразделений.

Стрелок, открывший огонь в отеле Washington Hill в США, где проходил ужин с президентом США Дональдом Трампом, был сторонником военной помощи Украине. Об этом сообщает The New York Post, изучившая соцсети стрелка.

31-летний учитель Коул Аллен в соцсетях называл вице-президента США Джей Ди Вэнса «куском дерьма», который гордится, что США не исполняют своих обещаний. Подобным образом он прокомментировал пост экс-нардепа Украины Антона Геращенко, который писал о приостановке поддержки Киева.

Также стрелок вел сборы денег для украинских подразделений и студентов, которые нуждаются в помощи.

Напомним, стрельба случилась на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме. Коул Аллен из Торранса, Калифорния, успел выстрелить в одного из охранников, но был задержан. Охранник не пострадал из-за бронежилета. После задержания Трамп все же начал пресс-конференцию, отметив, что это ЧП объединило всех присутствующих в зале.

