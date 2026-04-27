Происшествия
27 апреля 14:44
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Стрельбу на ужине с Трампом устроил сторонник военной помощи Украине

Коул Аллен организовывал сборы средств для украинских подразделений.

Автор фото: Truth Social / Reuters

Стрелок, открывший огонь в отеле Washington Hill в США, где проходил ужин с президентом США Дональдом Трампом, был сторонником военной помощи Украине. Об этом сообщает The New York Post, изучившая соцсети стрелка.

31-летний учитель Коул Аллен в соцсетях называл вице-президента США Джей Ди Вэнса «куском дерьма», который гордится, что США не исполняют своих обещаний. Подобным образом он прокомментировал пост экс-нардепа Украины Антона Геращенко, который писал о приостановке поддержки Киева.

Также стрелок вел сборы денег для украинских подразделений и студентов, которые нуждаются в помощи.

Напомним, стрельба случилась на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме. Коул Аллен из Торранса, Калифорния, успел выстрелить в одного из охранников, но был задержан. Охранник не пострадал из-за бронежилета. После задержания Трамп все же начал пресс-конференцию, отметив, что это ЧП объединило всех присутствующих в зале.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
duma.gov.ru
Зюганов предупредил о возможности повторения 1917 года

Председатель КПРФ призвал не допустить революцию.

соцсети
Москву и область засыпает снегом — сугробы, гололёд, падают деревья

Из-за мокрого снега обрываются провода.

соцсети
Водитель наехал на двух человек, удирая от ДПС в Казани

Одного пострадавшего увезли в реанимацию.

пресс-служба Минздрава РТ
Путин наградил двух татарстанских врачей

Главврач Центральной городской клинической больницы № 18 Ринат Залалдинов получил орден Пирогова.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Казанец забил до смерти 84-летнюю бабушку

Следователи будут добиваться ареста подозреваемого.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность

Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.