Происшествия
9 апреля 20:00
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Суд рассмотрит дело казанца, виновного в гибели рабочего на автомойке

Мужчина умер во время мойки цистерны.

Суд рассмотрит дело казанца, виновного в гибели рабочего на автомойке

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В скором времени суд Казани рассмотрит дело 41-летнего местного жителя, который обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.  

Мужчина допустил 39-летнего сотрудника автомойки к работе без инструктажа по технике безопасности и обучения. В итоге тот начал мыть грузовой автомобиль и прицеп с цистерной, используя мойку высокого давления, не соответствующую требованиям безопасности и не оснащенную необходимыми подвесными конструкциями.  

Во время мойки цистерны рабочий, не зная правил безопасности при работе с легковоспламеняющимися и токсичными жидкостями, открыл люк и спустился внутрь для промывки, вдохнул пары токсичных веществ и умер от острого ингаляционного отравления.   

Обвиняемый вину свою признал полностью. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура Татарстана.

Ранее сообщалось, что суд отправил виновника смертельного ДТП в Верхнем Услоне в колонию-поселение. При столкновении погиб водитель «Лады».

