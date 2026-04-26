Происшествия
26 апреля 18:10
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Спасатели сняли мальчика с четырехметровой горки в Альметьевске

Ребенок забрался сам, но спуститься уже не смог.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Восьмилетний мальчик играл на детской площадке и взобрался на деревянную горку высотой в четыре метра. Ноги ребёнка не доставали до ступенек, он испугался и побоялся спускаться. Школьник был там без родителей, его заметили прохожие и вызвали спасателей.

Используя трёхколенную лестницу, спасатели аккуратно поднялись к малышу, сняли его с горки и по лестнице спустили на землю. Его передали медикам для профилактического осмотра, мальчик отделался испугом, сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

Ранее сообщалось, спасатели помогли женщине с младенцем снять обручальное кольцо. Ситуация была непростая — выехать и оставить ребенка одного жительница не могла.

