СК возбудил уголовное дело.

Автор фото: соцсети

Строитель напал с ножом на 36-летнюю менеджера крупной девелоперской компании в Москве. 43-летний строитель выпил алкоголь и пошел решать насущную проблему - шум на стройке, где работы велись в основном по ночам, пишет Mash.

Мужчина вломился в офис продаж на Верейской улице и порезал первую попавшуюся сотрудницу. Та скончалась на месте. Преступника поймали в лесополосе, у него дома обнаружили винтовку и арсенал холодного оружия. Следком возбудил уголовное дело об убийстве.

Автор фото: пресс-служба СК Москвы

Ранее сообщалось, что работавшие в театре супруги убили друг друга во время ссоры в Подмосковье. Прибывшие полицейские вскрыли дверь, супругов нашли с колото-резаными ранениями шеи и груди.

