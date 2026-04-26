Москвич расправился с менеджером девелоперской компании из-за шума на стройке
СК возбудил уголовное дело.
Строитель напал с ножом на 36-летнюю менеджера крупной девелоперской компании в Москве. 43-летний строитель выпил алкоголь и пошел решать насущную проблему - шум на стройке, где работы велись в основном по ночам, пишет Mash.
Мужчина вломился в офис продаж на Верейской улице и порезал первую попавшуюся сотрудницу. Та скончалась на месте. Преступника поймали в лесополосе, у него дома обнаружили винтовку и арсенал холодного оружия. Следком возбудил уголовное дело об убийстве.
Ранее сообщалось, что работавшие в театре супруги убили друг друга во время ссоры в Подмосковье. Прибывшие полицейские вскрыли дверь, супругов нашли с колото-резаными ранениями шеи и груди.
Председатель КПРФ призвал не допустить революцию.
Налоговая начнёт автоматически проверять регулярные переводы на карты
Суд запретил Чулпан Мифтаховой заниматься деятельностью по уходу за пожилыми людьми.
Одного пострадавшего увезли в реанимацию.
Главврач Центральной городской клинической больницы № 18 Ринат Залалдинов получил орден Пирогова.
Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.