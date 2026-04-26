26 апреля 17:48
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Москвич расправился с менеджером девелоперской компании из-за шума на стройке

СК возбудил уголовное дело.

Автор фото: соцсети

Строитель напал с ножом на 36-летнюю менеджера крупной девелоперской компании в Москве. 43-летний строитель выпил алкоголь и пошел решать насущную проблему - шум на стройке, где работы велись в основном по ночам, пишет Mash.

Мужчина вломился в офис продаж на Верейской улице и порезал первую попавшуюся сотрудницу. Та скончалась на месте. Преступника поймали в лесополосе, у него дома обнаружили винтовку и арсенал холодного оружия. Следком возбудил уголовное дело об убийстве.

Автор фото: пресс-служба СК Москвы

Ранее сообщалось, что работавшие в театре супруги убили друг друга во время ссоры в Подмосковье. Прибывшие полицейские вскрыли дверь, супругов нашли с колото-резаными ранениями шеи и груди.

duma.gov.ru
Зюганов предупредил о возможности повторения 1917 года

Председатель КПРФ призвал не допустить революцию.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Россиян предупредили о начале контроля за банковскими переводами

Налоговая начнёт автоматически проверять регулярные переводы на карты

Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»
Год и три месяца ограничения свободы получила владелица дома смерти в Казани

Суд запретил Чулпан Мифтаховой заниматься деятельностью по уходу за пожилыми людьми.

соцсети
Водитель наехал на двух человек, удирая от ДПС в Казани

Одного пострадавшего увезли в реанимацию.

пресс-служба Минздрава РТ
Путин наградил двух татарстанских врачей

Главврач Центральной городской клинической больницы № 18 Ринат Залалдинов получил орден Пирогова.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность

Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
