Происшествия
26 апреля 18:39
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Гендиректор татарстанской фирмы не выплатил работникам 8,7 млн рублей зарплаты

Выплаты не осуществлялись четыре месяца.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Руководителя фирмы в Татарстане подозревают в невыплате зарплаты 79 работникам. Выплаты не приходили с декабря 2025 года по март 2026 года. В итоге накопилась задолженность на сумму, превышающую 8,7 миллиона рублей, сообщил в СУ СК России по Татарстану.

При этом гендиректор имел реальную возможность погасить задолженность, однако расходовал средства на иные цели. В ходе расследования он погасил часть долга в четыре миллиона рублей. На его имущество в размере пяти миллионов рублей наложен арест. Сейчас проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что директор татарстанской фирмы дисквалифицирован на год за долги по зарплате. У предприятия был еще и долг по налогам.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.