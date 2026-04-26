Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Руководителя фирмы в Татарстане подозревают в невыплате зарплаты 79 работникам. Выплаты не приходили с декабря 2025 года по март 2026 года. В итоге накопилась задолженность на сумму, превышающую 8,7 миллиона рублей, сообщил в СУ СК России по Татарстану.

При этом гендиректор имел реальную возможность погасить задолженность, однако расходовал средства на иные цели. В ходе расследования он погасил часть долга в четыре миллиона рублей. На его имущество в размере пяти миллионов рублей наложен арест. Сейчас проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что директор татарстанской фирмы дисквалифицирован на год за долги по зарплате. У предприятия был еще и долг по налогам.

