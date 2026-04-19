Тела нашли в запертой квартире.

Автор фото: Baza

В Мытищах в ЖК «Ярославский квартал» 28-летний актёр театра «ФЭСТ» и его 23-летняя супруга, работавшая в гримерном цехе, убили друг друга во время ссоры. Об этом сообщает Baza.

По словам близких пары, инициатором конфликтов обычно выступал мужчина, который не успевал «выходить из роли», а также искал поддержки. Супруги часто разъезжались, однако девушка прощала мужа, и они снова находили компромисс. Новая ссора началась после возвращения девушки с гендер-пати своих знакомых.

Прибывшие полицейские вскрыли дверь, супругов нашли с колото-резаными ранениями шеи и груди. Вероятно, они убили друг друга в ходе ссоры. Следственный комитет уже возбудил два уголовных дела по статье об убийстве.

Ранее сообщалось, что уроженца Германии осудят в Казани за убийство экс-жены и нападение на ребенка. Преступление случилось в мае 2025 года в ЖК «Волжская гавань».

