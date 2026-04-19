Два рыбака на лодке пропали в Татарстане
Мужчины исчезли на реке Ик у села Бикбулово.
Двух пропавших рыбаков ищут в Мензелинском районе Татарстана, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.
Двое мужчин решили порыбачить на реке Ик на резиновой лодке серого цвета со стеклопластиковым дном, они пропали у села Бикбулово. Накануне спасатели обследовали 30 километров береговой линии, сегодня поиски возобновились. Пока что рыбаков не нашли.
Людей, видевших похожую лодку в этом районе, просят сообщить об этом по телефону 112.
В МЧС напомнили, что сезон навигации маломерных судов начнется 25 апреля, до этой даты выход на воду запрещен. Штраф за нарушение составляет от 5 до 10 тысяч рублей.
Ранее татарстанцев предупредили об уголовном наказании и штрафе за рыбалку. Нарушителей могут оштрафовать на сумму от 2 до 5 тысяч рублей и изъять лодку и другие орудия лова.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
