Также была обнаружена лодка.

Автор фото: ГУ МЧС России по Татарстану

На реке Ик у села Дусай-Кичу Мензелинского района Татарстана нашли мертвым одного из двух пропавших рыбаков, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Сначала спасатели заметили лодку, а затем на расстоянии 800 метров от берега на глубине 1 метр обнаружили тело 36-летнего мужчины, пропавшего вместе с 38-летним мужчиной во время рыбалки 17 апреля. Спасательного жилета на погибшем не было. С наступлением темноты поисковые работы завершены. Поиски другого рыбака возобновятся 20 апреля.

В МЧС подчеркнули, что ситуация на водоемах республики остается сложной, так как местами идёт редкий ледоход, а паводочная волна несёт коряги, брёвна и другой мусор. Помимо этого температура воды на реках не сильно отличается от зимней. Эти условия создают высокие риски столкновения с опасными предметами, падения за борт и гибели, в том числе из‑за переохлаждения.

Ранее в МЧС напомнили, что сезон навигации маломерных судов начнется 25 апреля, до этой даты выход на воду запрещен. Штраф за нарушение составляет от 5 до 10 тысяч рублей.

