Происшествия
13 апреля 15:01
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Уроженца Германии осудят в Казани за убийство экс-жены и нападение на ребенка

Преступление случилось в мае 2025 года в ЖК «Волжская гавань».

Автор фото: Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»

Верховный суд Татарстана рассмотрит уголовное дело на Мете Эцфела – 49-летнего уроженца Германии и гражданина Турции, обвиняемого в убийстве бывшей 34-летней жены и нападении на трехлетнего сына. О скором начале суда сообщили в прокуратуре республики.

Напомним, убийство 34-летней Елены Рябининой случилось в мае 2025 года в ЖК «Волжская гавань». Женщина была директором детской школы по художественной гимнастике «Вдохновение». Эцфела, по версии следствия, прямо в день рождения их сына ворвался к женщине в квартиру, где перерезал ей горло на глазах ребенка.

Мотивом, по некоторым данным, послужила ревность, так как женщина подала на развод и уехала от мужа. Тот начал преследовать Рябинину и просил вернуться, все это закончилось жестоким убийством.

Вину Эцфела не признал, его после убийства арестовали. Иностранца будут судить по статьям об убийстве и покушении на убийство малолетнего.

