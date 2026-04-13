Уроженца Германии осудят в Казани за убийство экс-жены и нападение на ребенка
Преступление случилось в мае 2025 года в ЖК «Волжская гавань».
Верховный суд Татарстана рассмотрит уголовное дело на Мете Эцфела – 49-летнего уроженца Германии и гражданина Турции, обвиняемого в убийстве бывшей 34-летней жены и нападении на трехлетнего сына. О скором начале суда сообщили в прокуратуре республики.
Напомним, убийство 34-летней Елены Рябининой случилось в мае 2025 года в ЖК «Волжская гавань». Женщина была директором детской школы по художественной гимнастике «Вдохновение». Эцфела, по версии следствия, прямо в день рождения их сына ворвался к женщине в квартиру, где перерезал ей горло на глазах ребенка.
Мотивом, по некоторым данным, послужила ревность, так как женщина подала на развод и уехала от мужа. Тот начал преследовать Рябинину и просил вернуться, все это закончилось жестоким убийством.
Вину Эцфела не признал, его после убийства арестовали. Иностранца будут судить по статьям об убийстве и покушении на убийство малолетнего.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
