Происшествия
27 апреля 19:27
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Дерево упало на двух девочек в Самаре: одна погибла

Еще несколько местных придавило конструкциями.

Автор фото: соцсети

В Самаре ветер повалил дерево на двух девочек, 13-летняя школьница погибла, ее подругу госпитализировали в тяжелом состоянии. Ураган повалил несколько конструкций, пострадали местные. В Тольятти остановка упала на женщину — её успели спасти прохожие. Объявлен оранжевый уровень опасности. В городах повреждены контактные сети, пишет Mash.

Самые тяжелые последствия — в Рязанской области. Без света остались два микрорайона, в том числе и центр Рязани. Это около 25 тысяч жителей. Также частично нет света во Владимирской области. Без освещения сидят две-три тысячи жителей Александровского, Вязниковского, Гороховецкого, Киржачского, Муромского, Петушинского, Селивановского и Собинского округов. В Калужской области отключения света в Тарусском, Жуковском и Ферзиковском округах — 10—12 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что из-за сильного ветра водителей в Татарстане просят снизить скорость движения. Стоит парковаться вдали от деревьев и конструкций.

