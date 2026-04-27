Общество
27 апреля 11:22
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Из-за сильного ветра водителей в Татарстане просят снизить скорость движения

Стоит парковаться вдали от деревьев и конструкций.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане 27 апреля объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра могу достигать 26 метров в секунду. Из-за этого водителей просят быть внимательнее на дорогах.

В Госавтоинспекции Татарстана посоветовали снизить скорость, увеличить дистанцию, избегать резких манёвров и парковаться вдали от деревьев и конструкций. А пешеходам нужно обходить стороной шаткие строения и деревья, быть осторожнее вблизи высоких зданий. Кроме того, рекомендуется отказаться от дальних поездок.

В случае возникновения нештатных ситуаций на дороге можно обратиться за помощью по телефону 8(843)533-38-88.

Ранее сообщалось, что в центре европейской части России потеплеет на майские праздники, но летней погоды пока ждать не стоит. Вероятно, в мае погода начнет налаживаться, солнце станет прогревать поверхность, вырастет температура воздуха.

