Стоит парковаться вдали от деревьев и конструкций.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане 27 апреля объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра могу достигать 26 метров в секунду. Из-за этого водителей просят быть внимательнее на дорогах.

В Госавтоинспекции Татарстана посоветовали снизить скорость, увеличить дистанцию, избегать резких манёвров и парковаться вдали от деревьев и конструкций. А пешеходам нужно обходить стороной шаткие строения и деревья, быть осторожнее вблизи высоких зданий. Кроме того, рекомендуется отказаться от дальних поездок.

В случае возникновения нештатных ситуаций на дороге можно обратиться за помощью по телефону 8(843)533-38-88.

Ранее сообщалось, что в центре европейской части России потеплеет на майские праздники, но летней погоды пока ждать не стоит. Вероятно, в мае погода начнет налаживаться, солнце станет прогревать поверхность, вырастет температура воздуха.

