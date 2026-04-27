Из-за сильного ветра водителей в Татарстане просят снизить скорость движения
Стоит парковаться вдали от деревьев и конструкций.
В Татарстане 27 апреля объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра могу достигать 26 метров в секунду. Из-за этого водителей просят быть внимательнее на дорогах.
В Госавтоинспекции Татарстана посоветовали снизить скорость, увеличить дистанцию, избегать резких манёвров и парковаться вдали от деревьев и конструкций. А пешеходам нужно обходить стороной шаткие строения и деревья, быть осторожнее вблизи высоких зданий. Кроме того, рекомендуется отказаться от дальних поездок.
В случае возникновения нештатных ситуаций на дороге можно обратиться за помощью по телефону 8(843)533-38-88.
Ранее сообщалось, что в центре европейской части России потеплеет на майские праздники, но летней погоды пока ждать не стоит. Вероятно, в мае погода начнет налаживаться, солнце станет прогревать поверхность, вырастет температура воздуха.
