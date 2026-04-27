Путин требует уменьшить бумажную нагрузку на врачей и учителей
О результатах нужно будет сообщить до 1 августа.
Принять меры по снижению бумажной нагрузки на врачей, учителей и других работников бюджетной сферы требует президент страны Владимир Путин, об этом говорится в перечне поручений по итогам съезда РСПП и встречи с деловыми кругами.
Путин поручил правительству совместно с Госдумой обеспечить снижение документационной нагрузки на работников бюджетной сферы. В рамках этого предусмотрено включение необходимых мероприятий в отраслевые программы повышения производительности труда.
Доклад нужно будет представить до 1 августа 2026 года.
Ранее сообщалось, что новым медучреждениям Казани не хватает врачей. В Татарстане ежегодно недосчитываются примерно полутора тысяч врачей, в республике обеспеченность населения врачами на восемь процентов ниже общероссийской.
