Принять меры по снижению бумажной нагрузки на врачей, учителей и других работников бюджетной сферы требует президент страны Владимир Путин, об этом говорится в перечне поручений по итогам съезда РСПП и встречи с деловыми кругами.

Путин поручил правительству совместно с Госдумой обеспечить снижение документационной нагрузки на работников бюджетной сферы. В рамках этого предусмотрено включение необходимых мероприятий в отраслевые программы повышения производительности труда.

Доклад нужно будет представить до 1 августа 2026 года.

Ранее сообщалось, что новым медучреждениям Казани не хватает врачей. В Татарстане ежегодно недосчитываются примерно полутора тысяч врачей, в республике обеспеченность населения врачами на восемь процентов ниже общероссийской.

