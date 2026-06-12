Путин поздравил Минниханова с Днем России
Российский лидер пожелал главе республики успехов и крепкого здоровья.
Президент России Владимир Путин направил поздравление раису Татарстана Рустаму Минниханову в честь Дня России. В письме говорится, что «любовь к родной стране, гордость за ее историю и великую культуру, верность патриотическому долгу объединяют наш многонациональный народ».
Российский лидер выразил уверенность в том, что трудовые свершения и подвиги предков, их самоотверженность послужат ярким примером для нынешнего и будущего поколений. Также Путин пожелал главе республики успехов, крепкого здоровья и всего наилучшего.
Ранее сообщалось, что Минниханов в День России поблагодарил татарстанцев за труд и верность долгу. Раис республики напомнил, что сила страны — в её многообразии и людях.
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