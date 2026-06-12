Общество
12 июня 12:20
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«Вечерняя Казань»

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Путин поздравил Минниханова с Днем России

Российский лидер пожелал главе республики успехов и крепкого здоровья.

Путин поздравил Минниханова с Днем России

Автор фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин направил поздравление раису Татарстана Рустаму Минниханову в честь Дня России. В письме говорится, что «любовь к родной стране, гордость за ее историю и великую культуру, верность патриотическому долгу объединяют наш многонациональный народ».

Российский лидер выразил уверенность в том, что трудовые свершения и подвиги предков, их самоотверженность послужат ярким примером для нынешнего и будущего поколений. Также Путин пожелал главе республики успехов, крепкого здоровья и всего наилучшего.

Ранее сообщалось, что Минниханов в День России поблагодарил татарстанцев за труд и верность долгу. Раис республики напомнил, что сила страны — в её многообразии и людях.

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