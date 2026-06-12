Онлайн-техосмотр авто могут ввести в России
Подписывать диагностическую карту будут электронной подписью.
Депутаты Госдумы предложили провести эксперимент с полным дистанционным техосмотром транспортных средств. Такое обращение направлено министру транспорта Андрею Никитину, пишет РИА Новости.
Техосмотр будет проводить аккредитованный оператор техосмотра с участием технического эксперта с помощью видеосъемки или онлайн-связи. Потом оформляется цифровой лист осмотра, фиксируются результаты и подписывается диагностическая карта усиленной квалифицированной электронной подписью.
Технический эксперт мог бы проверять авто на идентификационные признаки, государственный регистрационный знак, VIN-номер, внешний вид, состояние шин, стекол, зеркал, световых приборов, ремней безопасности и других элементов, предусмотренных обязательными требованиями.
На первом этапе эксперимента предлагается проверять только авто с пониженным уровнем риска. Онлайн-техосмотр повысит доступность техосмотра для россиян и малого бизнеса, сократит временные затраты, снизит нагрузку на стационарные пункты техосмотра и создаст более удобный цифровой порядок прохождения процедуры, сохранив при этом требования безопасности дорожного движения.
Ранее сообщалось, что процедуру техосмотра авто хотят улучшить к 2028 году. Улучшением должны заняться Минтранс, МВД и Минсельхоз, его цель — повышение эффективности в части обеспечения безопасности дорожного движения.
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