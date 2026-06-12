Общество
12 июня 13:56
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«Вечерняя Казань»

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В День рождения Иннополиса прошел фестиваль INNO

Праздник собрал четыре тысячи человек.

В День рождения Иннополиса прошел фестиваль INNO

Автор фото: пресс-центр Иннополиса

Иннополис отметил 11-летие. В честь этого был организован фестиваль INNO на площади Университета Иннополис. Он собрал четыре тысячи человек.

Для гостей приготовили много разных активностей. В том числе играли в теннис клавиатурами, участвовали в ИТ-гонке и гигантской настольной игре «Иннополия». Одной из самых необычных площадок стала городская почта. Каждый желающий мог бесплатно отправить открытку в любую точку страны, а подписывал её робот.

Автор фото: пресс-центр Иннополиса

На сцене выступали Найк Борзов, группа «СТРИО», «Кружок хора» вместе с жителями и локальная группа «Метеосводка». А в конце праздника организовали вечеринку под открытым небом под сеты DJ Bubble Gum B. Его появление было сюрпризом для гостей фестиваля: к сцене он пролетел на подъёмном кране. Также фестиваль посетил зампремьер-министра Татарстан Роман Шайхутдинов.

Автор фото: пресс-центр Иннополиса

«История Иннополиса — это история смелого решения. Когда создавался город, всего несколько стран в мире могли показать примеры строительства нового технологического центра с нуля. Сегодня Иннополис знают далеко за пределами страны, а сам город стал частью технологической истории России», — отметил он.

В Иннополисе проживают свыше восьми тысяч человек, здесь сотни технологических компаний и первый в России ИТ-вуз. Город — одна из ключевых площадок развития цифровых технологий и инноваций в стране.

Глава Иннополиса Ильдар Хуззятов подчеркнул, что за 11 лет город стал местом, где формируется уникальное сообщество людей, создающих будущее.

Ранее сообщалось, что школу видеоигр хотят создать в Иннополисе. Учить планируют не только игровым навыкам.

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