2 июня 09:27
«Вечерняя Казань»

Школу видеоигр хотят создать в Иннополисе

Учить планируют не только игровым навыкам.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Открыть школу видеоигр и сформировать собственные киберкоманды на базе Университета Иннополис хотят в Татарстане. Об этом рассказал министр по делам молодёжи республики Азат Кадыров, передает «Татар-информ».

В школе планируют учить не столько игровым навыкам, сколько тому, что виртуальный мир не заменяет реальность. Также важно контролировать время, проведенное за видеоиграми.

По словам министра, неправильно клеймить видеоигры и требовать от всех прекратить в них играть. Важно донести, что это всего лишь один из вариантов досуга, который нужно чередовать с другими занятиями, не допуская формирования зависимости.

Ранее сообщалось, что Вячеслав Володин связал нападения в школах с вербовкой подростков в видеоиграх. По данным спикера Госдумы, через игровые платформы детей вовлекают в деструктивные сообщества и готовят к преступлениям.

