Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С 1 июня в России начала работать единая цифровая система для мониторинга показателей сферы образования, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Его цитирует РИА Новости.

На платформе собрано почти 800 федеральных и региональных показателей, включая меры нацпроекта «Молодежь и дети», инфраструктура, кадры, доступность, зарплата и нагрузка. Они будут учитываться при принятии управленческих решений.

Система может использоваться для выявления и прогноза проблемных вопросов в образовании. Доступ к ней будет давать Рособрнадзор.

Ранее в Минобрнауки Татарстана объяснили, почему решили мониторить соцсети школьников. Информацией будут пользоваться исключительно для анализа потенциальных рисков.

