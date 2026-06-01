Система для мониторинга показателей сферы образования начала работать с 1 июня
Доступ будет давать Рособрнадзор.
С 1 июня в России начала работать единая цифровая система для мониторинга показателей сферы образования, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Его цитирует РИА Новости.
На платформе собрано почти 800 федеральных и региональных показателей, включая меры нацпроекта «Молодежь и дети», инфраструктура, кадры, доступность, зарплата и нагрузка. Они будут учитываться при принятии управленческих решений.
Система может использоваться для выявления и прогноза проблемных вопросов в образовании. Доступ к ней будет давать Рособрнадзор.
Ранее в Минобрнауки Татарстана объяснили, почему решили мониторить соцсети школьников. Информацией будут пользоваться исключительно для анализа потенциальных рисков.
