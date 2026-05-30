Для первоклассников в России отменили оценки за поведение
Школьникам также официально запретили пользоваться телефонами на уроках, за исключением случаев угрозы жизни или здоровью.
Учеников первых классов в России не будут оценивать по поведению на занятиях. Остальных школьников от этого не освободили. За поведение они могут получить отметки «образцовое», «допустимое» и «недопустимое». Для учащихся с ОВЗ эти категории будут корректироваться с учетом их особенностей. Изменения утвердило министерство просвещения.
Действия педагогов в случае, если ребенок плохо себя ведет, тоже регламентировали: учитель должен указать на недопустимое поведение, а если нарушение повторится, нужно пригласить директора школы для беседы с учеником.
Поправки также официально запрещают школьникам использовать телефоны на занятиях. Делать это можно только в случае возникновения угрозы жизни или здоровью сверстников и сотрудников учреждения.
Напомним, что оценки будет выставлять коллектив педагогов, включающий советника директора по воспитанию, учителя-логопеда, дефектолога, социального педагога, психолога и учителей-предметников. В этом году 89 школ участвует в тесте нового порядка.
