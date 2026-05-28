28 мая 10:54
Оценки за поведение в школах будет выставлять коллектив педагогов

В апробации участвуют ученики первых-восьмых классов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Коллектив педагогов, включающий советника директора по воспитанию, учителя-логопеда, дефектолога, социального педагога, психолога и учителей-предметников, будет выставлять оценки за поведение в школах. Об этом рассказала эксперт Минпросвещения РФ Марина Конева, передает РИА Новости.

В 2026 году в апробации участвуют ученики первых-восьмых классов из 89 школ. По словам Коневой, уже сейчас поведение детей меняется, они присматриваются к поведению друг друга, стараются ориентироваться на лучшие качества сверстников.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что со следующего учебного года в российских школах появится трёхуровневая система оценки поведения учеников. Она будет включать три категории: образцовое поведение, допустимое и недопустимое. Особенно полезной она будет для советников директоров по воспитанию - с её помощью они смогут объективно отслеживать динамику поведения, вовремя замечать зоны риска и быстрее корректировать воспитательную работу там, где это нужно.

