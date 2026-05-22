Образование
22 мая 08:43
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Минпросвещения внедрит трехуровневую систему оценки поведения в школе

Поведение разделят на три уровня: образцовое, допустимое и недопустимое.

Минпросвещения внедрит трехуровневую систему оценки поведения в школе

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что со следующего учебного года в российских школах появится трёхуровневая система оценки поведения учеников. Она будет включать три категории: образцовое поведение, допустимое и недопустимое.

По словам Кравцова, это важный шаг к тому, чтобы воспитание и образование шли рука об руку. Новая система должна стать понятным ориентиром и для самих школьников, и для педагогов. Особенно полезной она будет для советников директоров по воспитанию — с её помощью они смогут объективно отслеживать динамику поведения, вовремя замечать зоны риска и быстрее корректировать воспитательную работу там, где это нужно.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения создаст единый государственный учебник по физкультуре. Глава ведомства Кравцов заявил, что предмет важен не меньше дисциплин ЕГЭ.

Также мы писали, что российские школьники начнут изучать ИИ на уроках. Новая тема войдет в школьную программу уже со следующего учебного года.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Инженер Татнефти выступил в защиту экс-начотдела МЧС Татарстана Сунгатуллина

Свидетель опровергнул в суде доводы следствия о получении сотрудником чрезвычайного ведомства взяток за регистрацию технических заключений.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Без какого документа открыть вклад в России больше не получится

Изменения в правилах ждут жителей с 2027 года и коснутся уже открытых счетов.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ильсур Метшин сообщил о подготовке к саммиту Россия – АСЕАН

В мероприятии примут участие представители 11 стран, в числе которых будут главы государств.

Дилия Мингазова / ИД «Вечерняя Казань»
Начвин и Минниханов осмотрели выставку казанского CryptoForum-2026

Форум проходит в столице Татарстана в восьмой раз.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Метеорологи обещают татарстанцам дожди и грозы, но жара останется

Температуры достигнут +31 градуса.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше

О проблемах онкологической службы говорить не принято. Однако всё видно по показателям: число онкопациентов растёт, диспансер работает на износ, а объем финансирования не успевает за темпами роста заболеваемости.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.