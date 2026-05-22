Поведение разделят на три уровня: образцовое, допустимое и недопустимое.

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что со следующего учебного года в российских школах появится трёхуровневая система оценки поведения учеников. Она будет включать три категории: образцовое поведение, допустимое и недопустимое.

По словам Кравцова, это важный шаг к тому, чтобы воспитание и образование шли рука об руку. Новая система должна стать понятным ориентиром и для самих школьников, и для педагогов. Особенно полезной она будет для советников директоров по воспитанию — с её помощью они смогут объективно отслеживать динамику поведения, вовремя замечать зоны риска и быстрее корректировать воспитательную работу там, где это нужно.

