22 мая 10:30
Детям начнут рассказывать о «галлюцинациях» ИИ на уроках информатики

Молодое поколение также обучат информационной безопасности и этической ответственности.

Со следующего года школьников начнут готовить к новым технологическим реалиям прямо на уроках информатики, которые будут разделены на несколько уровней. В самом начале блока ИИ они узнают о видах обучения нейросети, изучат классификацию, кластеризацию и регрессию. В программу также входят занятия о чат-ботах, «галлюцинациях» искусственного интеллекта, методах создания запросов и прочем. Об этом сообщает ТАСС, цитируя слова главы Института содержания и методов обучения Максима Костенко.

Также на уроках затронут темы информационной безопасности и этической ответственности. На углубленном уровне школьники пройдут такие темы, как экспертные системы, обработка текста, методы линейной регрессии и k-средних, градиентный спуск, сверточные сети. Тогда же ребят научат программировать, что необходимо для подготовки к Всероссийской олимпиаде школьников.

Напомним, что необходимость включить эту тему в программу подсветила именно ВСОШ, завершившаяся в мае. Более того, ранее в федеральный перечень школьных учебников добавили пособия «Введение в искусственный интеллект» для 5—9-х классов.

